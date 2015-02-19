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'Erdoğan'a hakaret'ten tutuklanan Onur Kılıç için bin avukat, AYM'ye başvuracak

Onur Kılıç için Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi bin avukatlık vekaletnameyle tahliye davası açmak için kampanya başlattı

19 Şubat 2015 19:43

İzmir’de ‘Laik ve Bilimsel Eğitim İçin Boykot’ kampanyası öncesi gözaltına alınan ve daha sonra 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği' gerekçesiyle tutuklanan ÖDP PM ve İzmir Haziran Yürütme Kurulu üyesi Onur Kılıç için Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi bin avukatlık vekaletnameyle tahliye davası açmak için kampanya başlattı.

İzmir Adliyesi girişine stand açan ÇHD üyesi avukatlar meslektaşlarından vekaletname vermelerini isteyerek Kılıç’ın tedbiren tahliye edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını belirtti.

Onur Kılıç dosyası için yetki talebi başlıklı bir duyuru yayınlayan ÇHD üyesi avukatlar, “Bu haksız tutuklamayı sineye çekmeyeceklerini, Onur Kılıç ve aynı nedenle tutuklanan diğer dostlarımız tahliye edilene kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Avukatlara yönelik çağrı şöyle:

Değerli Meslektaşlarımız;

Onur Kılıç için yaptığımız itiraz jet hızıyla (bir günde) reddedildi. Ancak bizler hakaret suçlamasıyla verilen tutuklama kararlarını kabul etmeyeceğiz. Siyasi baskı sonucu verilen kararlara karşı aktif bir şekilde mücadele edeceğiz. Ve bunun için tüm meslektaşlarımızdan destek istiyoruz.

Önümüzdeki hafta dosyaya 1000 avukatın vekaletini sunarak yeniden tahliye talepli dilekçe vereceğiz. Bunun için tüm olanaklarımızla ve hızla vekalet bilgisi toplamaya başladık.

İzmir Adliyesi vestiyer önünde sabahları masa açmaya ve destek veren meslektaşlarımızdan vekalet bilgilerini toplamaya başladık.

Ankara Şubemiz ve Haziran Hareketi Ankara bileşenleri Ankara’da yapılacak tedbiren tahliye istemli Anayasa Mahkemesi başvurusunu organize edecekler.

Tüm meslektaşlarımız BU ÇAĞRIYA YORUM YOLUYLA YA DA AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAİL ADRESLERİNE Onur Kılıç dosyası için Yetki Belgesi bilgilerini gönderebilir. (İsim- Soyisim – Baro ve sicil - TC kimlik ve adres bilgileri gereklidir.)

Bir kez daha tekrarlıyoruz. Bu haksız tutuklamayı sineye çekmeyeceğiz! Onur Kılıç ve aynı nedenle tutuklanan diğer dostlarımız tahliye edilinceye kadar mücadele edeceğiz!

Düşüncemiz önümüzdeki hafta Pazartesi günü 1000 vekalet ile birlikte tahliye istemli dilekçe vermek. Dostlarımız özgürlüklerine kavuşuncaya kadar meseleyi gündemde tutmak için çalışacağız.

Saygılarımızla.

ÇHD İZMİR ŞUBESİ

VEKALET BİLGİLERİNİ GÖNDERMEK İÇİN:

hazerarzu@gmail.com

chdizmir@gmail.com"

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