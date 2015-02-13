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Onur Kılıç, Emniyet'te ifade vermeyi reddetti, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı!

ÖDP'li Onur Kılıç dün Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmıştı

13 Şubat 2015 13:20

İzmir’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla savcılıktan ifadesi dahi alınmadan mahkemeye sevk edilen Birleşik Haziran Hareketi yürütme üyesi Onur Kılıç tutuklandı.

11 Ocak 2014’te Birleşik haziran Hareketi tarafından yapılan 'Laik ve bilimsel eğitim' eyleminde 'Hırsız katil Erdoğan' diye slogan atan Kılıç, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla arkadaşının evindeyken gözaltına alınmıştı.

Suç iddiası ‘hakaret’ olmasına rağmen Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alınan Kılıç, emniyette ifade vermeyi reddetmişti. Savcılıkta ise ifadesi dahi alınmayan Kılıç, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiğine dair 'kuvvetli delil ve yoğun kasıt' bulunduğu öne sürülerek tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

 

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