'Onur Kılıç serbest bırakılsın' kampanyası başlatıldı

Uluslararası Af Örgütü, okullardaki zorunlu din dersine karşı bir eylemde "Hırsız katil Erdoğan" sloganı attığı iddia edilen ve 'Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla tutuklanan Onur Kılıç için acil eylem kampanyası başlattı.

Kılıç’ın ‘cumhurbaşkanına hakaret’i dört yıla kadar hapisle cezalandıran TCK’nın 299. Maddesi uyarınca kovuşturmayla karşı karşıya olduğunu belirten örgüt, bu madde altındaki kovuşturmaların Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler tarafından koruma altına alınan ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini vurguladı.

Yetkilileri Onur Kılıç’ı derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağıran örgüt, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan da Onur Kılıç’ın kovuşturmasına onay vermemesini talep etti. Ayrıca bireylerin fikirlerini barışçıl bir şekilde ifade edebilmeleri için TCK’nın 299. Maddesi altındaki tüm tutuklamaların ve kovuşturmaların sona erdirilmesini istedi.

Uluslararası Af Örgütü son olarak, ifade özgürlüğünü hakkını savunan herkesi, taleplerini içeren acil eylem kampanyasına imza vermeye çağırdı. Kampanyaya destek vermek isteyenler, örgütün acil eylem sitesindeki metni imzalayabilir.

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