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Onur Kılıç'tan sonra Kadir Yavaş da 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' gerekçesiyle tutuklandı

'Haziran Hırsıza Hırsız, Katile Katil der' diyen Kadir Yavaş dün gözaltına alınmıştı

14 Şubat 2015 17:15

‘Laik ve bilimsel eğitim’ talebiyle okul boykotuna çağıran Birleşik Haziran Hareketi’nin İzmir Yürütme Kurulu Üyesi Onur Kılıç’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla tutuklanmasının ardından bugün de Edirne’de Birleşik Haziran Hareketi üyesi Kadir Yavaş aynı gerekçeyle tutuklandı.

Dün Edirne’de Onur Kılıç’ın tutuklanmasına karşı düzenlenen eylemde basın açıklamasını okuyan ve ‘Haziran Hırsıza Hırsız, Katile Katil der’ diyen Yavaş dün gözaltına alınmıştı. Bugün edinilen bilgiye göre, Yavaş da, Kılıç’ın ardından tutuklandı

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