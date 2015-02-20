'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti tekrar etmekten tutuklanmasına...'

ÖDP Tokat Merkez İlçe Başkanı Önder Konuk, arkadaşlarına açık olan Facebook hesabında, Özgecan Aslan’ın öldürülmesi sonrası yas günü ilan edilmeyişine itiraz ettiği paylaşımında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında “Lan” dediği için de sorgulandı.



Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Tokat Merkez İlçe Başkanı Önder Konuk, Facebook’taki paylaşımları nedeniyle önceki gün “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla gözaltına alındı.



Bir çocuk babası olan Konuk, sadece arkadaşlarına açık olan yorumlarından sorumlu tutuldu. CHP Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Özgecan Arslan’ın öldürülmesinden sonra attığı “Özgecan’ın katilleri sadece üç kişi değil, Erdoğan’dır” şeklindeki tweet’ni paylaştığı, İç Güvenlik Yasa Tasarası hakkında yorum yaptığı, Akhisar’da aynı suçtan tutuklanan Salih Kara’dan sonra “Hırsız, katil Erdoğan’a bir tutuklama daha” diye yazdığı, Birgün gazetesinde yayınlanan “Diktatörlük yasasına karşı direniş haktır” başlıklı yorumun linkini verdiği için suçlandı. Ayrıca çeşitli paylaşım ve yorumlarında Erdoğan’ın hakkında “katil” ve “hırsız” dediği ve “Lan” diye hitap ettiği için sorgulandı.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, Konuk, Tokat Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde şunları söyledi:

“Akhisar’da Silah Kara, ‘Hırsız, katil Erdoğan’ dediği için tutuklanmıştı. Bu haberi profilimde paylaşarak, altına yorum yazıp tepkimi gösterdim. İç Güvenlik Yasası’nın TBMM’den geçmesi halinde barbarlık olacağını düşündüğümden bu şekilde paylaşımda bulundum. Kendi görüşüm doğrultusunda inandığım gerçekleri söylüyorum ve bunu arkadaşlarımla paylaşıyorum. Ben Cumhurbaşkanı’na hakaret etmedim. Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan gibi ölümlere neden olan polisleri savunması ve müdahale emrini bizzat kendinin verdiğini söylemesi nedeniyle ‘Katilsin’ demiştim. Hırsızlığı da son bir yılda gelişen, bakan, başbakan ve çocuklarına kadar uzanan olaylar nedeniyle söylemiştim. Cumhurbaşkanına ‘Lan’ kelimesini de Özgecan’ın ölümünden sonra yas ilan edilmemesinden dolayı tepkimi göstermek için söylemiştim. Çünkü Suudi Arabistan kralının ölmesi nedeniyle Türkiye ’de bir günlük yas ilan edildiği halde Özgecan’ın ölmesi nedeniyle yas ilan edilmemesi bende tepki oluşturdu. Benim sömürüsüz ve sınırsız birdünya görüşüm vardır, bunun için mücadele edeceğim. Kendi bildiğim doğruları söyleyeceğim. Ben siyasilerin eleştirilebileceğini düşünüyorum. Eleştirimi yaparım, amacım haraket değildir.”

Konuk’un avukatı Özgün Dinç de müvekkilinin demokratik hakkını kullandığını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına göre bir tutuklama nedeninin olmadığını belirtti. Buna rağmen Konuk, Tokat Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.





ÖDP’lilere yönelik “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yapılan tutuklama dalgası, 12-13 Şubat’ta İzmir’de Onur Kılıç’la başlamıştı. Kılıç’ın tutuklanmasını protesto ettikleri ve aynı sloganı attıkları iddiasıyla Edirne’de Kadir Yavaş, Akhisar’da Salih Kara, Gebze’de Arif Buğra Aydoğan tutuklanmıştı. Yavaş ve Aydoğan birer gün sonra tahliye edilmişti.