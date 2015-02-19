14 yaşındaki öğrenciye 'Erdoğan'a hakaret'ten kamu davası açıldı!

Manisalı lise öğrencisi 14 yaşındaki F.G. hakkında, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’a sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle kamu davası açıldı.

F.G., 16 Nisan 2015'te hâkim karşısına çıkacak. Polisin, 11 Şubat 2014 tarihinde söz konusu tweeti yazan F.G.'yi bulabilmek için bir yıl çalıştığı, bilgisayarının IP numarasından ulaştığı belirtildi.

CİHAN'da yer alan habere göre, F.G.'nin avukatı Ercan Kanar, müvekkili hakkında Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle Manisa 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldığını söyledi. Öncelikle müvekkilinin olay tarihi itibariyle 14 yaşında bir çocuk olduğunu dile getiren Av. Kanar, “Bu olayda 14 yaşındaki bu çocuğa, bilgisayarın IP numarasından ulaşılmıştır. Cinayet davalarına harcanan performansın 10 katı daha fazla performans harcanmak suretiyle ulaşılmıştır. Bu davanın müştekisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesi bile alınmamıştır. Şikâyetçi olup olmadığı sorulmamıştır. Ceza Muhakemeleri Kanunu hiçe sayılmıştır. Eminim ki Erdoğan'ın da bu çocuğun mahkemelerde sürünmesine gönlü razı değildir ama kraldan çok kralcılar, bu olayı buralara maalesef getirmişlerdir. Bu zihniyetteki kişiler, aslında halkı Cumhurbaşkanı'na düşman etmeye davetiye çıkarmaktadırlar. Davanın duruşması 16 Nisan’da, Manisa 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Adaletin tecelli edeceğine inancım tamdır.” dedi.

Davanın Erdoğan’a hakaret suçlamasından açıldığını belirten Av. Kanar, “Bu davada müvekkilim ceza da alabilir, güvenlik tedbirleri de uygulanabilir veya beraat da edebilir. Hapis veya para cezası alma ihtimali de var. Eğer ceza alırsa bu öğrencinin eğitimi sekteye uğrar. Psikolojik sıkıntı yaşar ama hâkimlerin sağduyulu davranacağına ve ceza almadan bu davanın sonuçlanması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.