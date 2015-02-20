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'Erdoğan'a hakaretten kaç kişi gözaltına alındı?'

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cevaplaması istemiyle verilen soru önergesinde yargıya bir talimat verildi mi diye soruluyor

20 Şubat 2015 00:00

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde son günlerde özellikle Özgürlük ve Dayanışma Partililere (ÖDP) yönelik “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yürütülen gözaltı, yargılama ve tutuklama işlemlerini sordu.

Bianet'in haberine göre, gözaltı ve tutuklamaların her geçen gün arttığını dile getiren Sarıyıldız, bugüne kadar çok sayıda kişinin emniyette ve savcılıklarda ifade vermeye çağrıldığını, 10 kişinin gözaltına alındığını, beş kişinin tutuklandığını, şu an da üç kişinin cezaevinde olduğunu ifade etti.

Eleştiriye karşı tahammülsüzlüğün ülkeyi giderek tehlikeli bir mecraya sürüklediğini belirten Sarıyıldız, doğuda da batıda da yürütülen operasyonların Türkiye’de demokrasi ve hukuk kaidelerinin birer illüzyondan ibaret olduğunu açıkça gösterdiğini söyledi ve ekledi:

“Geçmişte askeri vesayetin postalları altında ezilen muhalifler bugün AKP’nin sivil hegemonyası altında soluksuz bırakılmaktadır.”

 

“Yargıya talimat mı var?”

 

Sarıyıldız, Davutoğlu’na şu soruları yöneltti:

* Son altı ay içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla kaç kişi gözaltına alınmıştır?

* Son altı ay içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla kaç kişi tutuklanmıştır?

* Gözaltı ve tutuklama gerekçeleri nelerdir? Cumhurbaşkanı’na dönük eleştiri ve düşüncelerini dile getiren bu siyasetçilere dönük neden ilk tedbir olarak tutuklama müessesi devreye sokulmaktadır?

* Tutuklamalarda kişilere isnat edilen suçlar nelerdir?

* Tutuklamaların dayanağı nedir? Kişilere ait iletişim tespiti, kolluk tutanağı, fotoğraf yahut görüntü kayıtlarına istinaden mi tutuklamalar gerçekleşmiştir?

* Tutuklama ve gözaltların keyfi bir biçimde aniden başlamasının ve yayılmasının nedenleri nedir? Kolluk güçleri ve yargı mekanizmasının, neredeyse hem zamanlı bir biçimde birçok il ve ilçede gözaltı ve tutuklama işlemi yapmasının nedeni merkezi bir karar neticesi ile mi yahut kolluk güçleri ve yargı organlarının bireysel kararları ile mi gerçekleşmektedir?

* ÖDP’li üye ve yöneticilere yönelik başlatılan bu siyasi soykırım operasyonlarının nedeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik eleştirilere dair ifadeleri midir? Cumhurbaşkanının bu tutumu yargı organlarınca talimat olarak mı telakki edilmektedir? Yahut yargı organlarına bu konuda bir talimat söz konusu mudur?

* Anayasa’dan kaynaklı haklarını kullanan ÖDP’li üye ve yöneticilere dönük başlatılan haksız tutuklamalara ilişkin düşünceniz nedir? Halihazırda düşünce ve düşünceyi ifade hürriyetine yönelik evrensel hukuk normları çerçevesinde bir yasa taslağı çalışması gündeminizde midir?

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