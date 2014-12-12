Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan Feyzi İşbaşaran'ın itirazına ret

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 5 gün önce (8 Aralık 2014) İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Üsküdar Paşakapısı Cezaevi'ne konulan eski AKP Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın avukatı aracılığıyla tutuklama kararına yaptığı itiraz reddedildi. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği bir sayfalık kararında, tutuklama kararını veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığını belirtti.

Mahkeme tutuklama koşullarının değişmediğini belirtti

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği kararında, “Suç şüphesinin varlığını gösteren olguların varlığı nazara alındığında delillerin tam olarak toplanmamış olması", "tutuklama koşullarının değişmemiş olması", "salıverme koşullarının oluşmaması" sebebiyle itirazın reddine karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.