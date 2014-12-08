Feyzi İşbaşaran 'Cumhubaşkanı'na hakaretten' tutuklandı

AKP eski milletvekili Feyzi İşbaşaran tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi. İfadesi alınan İşbaşaran, ''Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
AKP eski Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran, Twitter’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
İşbaşaran savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Öte yandan Feyzi İşbaşaran, bugün bir avukata hakaret iddiasıyla ifade vermeye gittiği karakol çıkışında tekme tokat saldırıya uğramıştı.