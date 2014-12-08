Feyzi İşbaşaran 'Cumhubaşkanı'na hakaretten' tutuklandı

Eski AKP milletvekiline tekmeli tokatlı saldırı

Eski AKP Milletvekili Feyzi İşbaşaran'a karakol çıkışında bir grup tarafından yumurta atıldı, İşbaşaran adliyeye getirdiğinde ise bir grubun tekmeli tokatlı saldırısına uğradı