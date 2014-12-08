Eski AKP milletvekiline tekmeli tokatlı saldırı

Eski AKP Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran, bir avukata hakaret ettiği iddiasıyla ifade vermeye gittiği karakol çıkışında yumurtalı, adliyeye getirildiği sırada da tekme tokatlı saldırıya uğradı. İşbaşaran'ı bir avukatın dövdüğü ve İşbaşaran'ın yediği dayaktan dolayı yüzünde ciddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Feyzi İşbaşaran'ı öfkeli kalabalığın elinden polisler zor kurtardı. Saldırganlar gözaltına alındı.

Feyzi İşbaşaran, dün sosyal medyada “Bu adam Cumhurbaşkanlığı yapamaz ! Israr ederse, hem kendisi hem de ülke kaybeder. 6 Ay sonra istifa etmek zorunda kalacak. Erdoğan şöyle bir şey yapıyor ; Cumhurbaşkanı olarak muhalefet partilerine saldırıyor. O zaman Başbakan Davutoğlu yok olmuş oluyor. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı muhalefet partilerini muhatap alıyorsa, o Cumhurbaşkanı değil. Ülkede Başbakan yok demektir. Bu rejim değişikliği Londra'dan geldim. Saat bu saat. Tayyip'in polisleri otelde kaldığım odayı bastı , giyinip gidiyorum. Senden Korkan senden alçak olsun. Hodri meydan. Hiç korkmam, çünkü hırsız değilim. Seni tüm dünyaya rezil edeceğim. Diktatör, biz 12 Eylül'den geliyoruz. Geç bu sabah otelden almaları. Seni sarayından alacağız” şeklindeki mesajı nedeniyle tepki çekmişti.

2009 yılında polislerle girdiği küfürlü tartışma nedeniyle kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kurulu’na oybirliğiyle sevk edilen AKP Elazığ eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran, aynı yıl 26 Aralık'ta partisinden istifa etmişti.