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Savcılık, Birgün'ün Osmanlıca 'Hırsız' manşeti için 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma açtı

Soruşturma tebliğinde yedi iş gününde ifadeye gelinmemesi halinde 'zorla getirilme' kararı alınacağı bildirildi

10 Aralık 2014 14:32

Liselerde Osmanlıca dersiyle ilgili tartışmalar sürerken, BirGün’ün Osmanlıca ‘Hırsız’ manşeti ve gazetenin sekizinci sayfasındaki 'Osmanlıca öğretilecek' başlıklı haberiyle ilgili "Cumhurbaşkanı'na Hakaret'ten soruşturma açıldı.

Savcı H. Hasan Bölükbaşı tarafından açılan soruşturmada gazetenin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazıişleri müdürü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmanın tebliğinde yedi iş gününde ifadeye gelinmemesi halinde 'zorla getirilme' kararı alınacağı bildirildi.

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