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Birgün, Osmanlıca 'Hırsız' manşetiyle çıktı

‘İsteseler de istemeseler de bu ülkede Osmanlıca da öğrenilecek ve öğretilecek’ diyen Erdoğan’a Birgün’den Osmanlıca yanıt...

09 Aralık 2014 11:30

Liselerde zorunlu Osmanlıca dersi tartışmaları sürerken, Birgün gazetesinin bugünkü (9 Aralık 2014) nüshası, Osmanlıca “Hırsız” manşetiyle çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Şurası’nda, Osmanlı Türkçesi’nin liselerde zorunlu ders olarak yer alması önerisinin kabul edilmesinin ardından gelen tepkileri sert bir dille eleştirerek “İsteseler de istemeseler de bu ülkede Osmanlıca da öğrenilecek ve öğretilecek” demişti.

Bu sözlere manşetten yanıt veren BirGün gazetesi, Osmanlıca "Hırsız" manşetiyle çıktı. Gazete, haberin spotunda da "Bize zorla Osmanlıca öğretirsen sonu bu olur" diye yazdı:

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