Hüseyin Aygün: Çocuğuma, Osmanlıca ve Arapça öğrettirmem, gitsin sınıfta kalsın

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İsteseler de istemeseler de Osmanlıca öğrenilecek ve öğretilecek” sözlerine tepki göstererek, “Çocuğuma kesinlikle Osmanlıca ve Arapça öğrettirmem, gitsin sınıfta kalsın. O okulu da verecek hocaya dar ederim. Zorunlu olarak bir şey dayatılıyor, bunu kabul etmek mümkün değil” dedi.

19. Milli Eğitim Şurası'nı değerlendiren Aygün, Şûrada ne milli ne de eğitime dair hiçbir karar alınmadığını savundu. Aygün, "Eğitim Bir Sen'in, hükümet ve IŞİD ile anlaşmalı tekliflerinin, tartışılıyormuş gibi gösterilerek şurada yasal görünüm kazandığını" ileri sürdü.

Şuraya ilişkin 8 sayfalık bir rapor hazırladığını ifade eden Aygün, raporda, IŞİD'in programında aldığı kararlarla Türkiye'de eğitimde alınan kararların benzerliğinin dikkatten kaçmayacağını savundu.

Aygün, "IŞİD'in Rakka ve Halep'te ilan ettiği “İslam Devleti” denilen, terörist organizasyonun müminlerin ellerinden cehaleti ortadan kaldırma, şeriat ilmini yayma müjdesi diye sapıkça bir program var. Bu program, şu anda Nabi Avcı'nın elindeki programdır. Avcı da karma eğitime son vermeyi, doğar doğmaz bütün çocukları din ekseninde yeni bir kalıba sokmayı hedefliyor. Bu eğitim bakanı düzeyinde ancak Leman'a kapak olursun" diye konuştu.

Osmanlıca ve Arapça'yı dayatanların, Kürtler ve Zazalar ile ilgili hiçbir tartışmayı yürütmediğini ifade eden Aygün, şurada Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Lazca'nın okullarda öğretilmesine yönelik gündem oluşmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İsteseler de istemeseler de Osmanlıca öğrenilecek ve öğretilecek” sözlerine de tepki gösteren Aygün, “Çocuğuma kesinlikle Osmanlıca ve Arapça öğrettirmem, gitsin sınıfta kalsın. O okulu da verecek hocaya dar ederim. Zorunlu olarak bir şey dayatılıyor, bunu kabul etmek mümkün değil” dedi.