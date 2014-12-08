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'Osmanlıca Türkçedir, nedir bu Osmanlı alerjisi anlamıyorum'

Davutoğlu: Mezar taşını okuyamayan, tarihini bilemez, evet biz mezar taşlarına da hürmet ederiz, çünkü onlar bizim tarihimizin mührüdür

08 Aralık 2014 15:37

Zorunlu Osmanlıca dersi tartışmasıyla ilgili konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Osmanlıca'yı yabancı dil zannediyorlar. Osmanlıca Türkçe'dir bir kere herkes bunu bilsin. Almanca veya İngilizce, düşünün geçmişte başka bir alfabe ile yazılmasını bir Alman okuyabiliyorsa biz neden Namık Kemal'i aslından okuyamayalım? Bahsedilen dil yabancı bir dil değildir, sosyal bilimler zaten Osmanlıca Türkçe'dir. Nedir bu Osmanlı alerjisi anlamıyorum" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu Polonya ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda konuştu.  Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

“AB'de yeni görev değişiklikleri oldu. Komiserlerin kollektif bir şekilde Türkiye'yi ziyaret etmeleri önemlidir. Zihnimiz ve uygulayacağımız eylem planı son derece berraktır. Aynı niyeti karşı taraftan da bekliyoruz.

Şimdi baraj tartışmalarından medet umuyorlar. Bizim muhalefete tavsiyemiz budur, barajdan medet ummayın, millet ile siyaset yapın. AK Parti herhangi bir engelden korkarak siyaset yapan bir parti değildir. Biz halkımızla siyaset yaparız Temsil ile istikrarı gözeten bir karar çıkarsa saygıyla karşılarız. Bizim barajdan korkumuz yok"

Osmanlıca'yı yabancı dil zannediyorlar. Osmanlıca Türkçe'dir bir kere herkes bunu bilsin. Almanca veya İngilizce, düşünün geçmişte başka bir alfabe ile yazılmasını bir Alman okuyabiliyorsa biz neden Namık Kemal'i aslından okuyamayalım? Bahsedilen dil yabancı bir dil değildir, sosyal bilimler zaten Osmanlıca Türkçe'dir. Nedir bu Osmanlı alerjisi anlamıyorum.

Mezar taşlarını mı okutacaklar diye eleştiriyorlar bizi. Mezar taşını okuyamayan, tarihini bilemez, evet biz mezar taşlarına da hürmet ederiz, çünkü onlar bizim tarihimizin mührüdür."

 

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