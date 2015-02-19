Laz Marks, Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Laz Marks isimli karakteri canlandırdığı bir 'stand up' gösterisi sergileyen sanatçı Haldun Açıksözlü, 2014'te oynadığı bir oyunda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hakkında 6 bin lira para cezası verilen tiyatro sanatçısı Haldun Açıksözlü Almanya’ya gitmek üzere geldiği İstanbul Atatürk Havaalanı’nda gözaltına alındı.



radikal.com.tr'nin haberine göre, Yargıtay tarafından onanınca kesinleşen cezası nedeniyle gözaltına alındığı öğrenilen Açıksözlü, cezayı ödeyerek yolculuğuna devam edebildi.

16 Nisan 2014 günü sergilediği oyunda dönemin Başbakan’ı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 6 bin TL para cezasına çarptırılmıştı. Bu sabah, yine bir gösterim için Almanya’ya gitmek üzere İstanbul Atatürk Havaalanı’na gelen Açıksözlü, Yargıtay tarafından onanan cezasının kesinleşmesi nedeniyle gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi’ne götürülen Açıksözlü cezayı ödedikten sonra serbest bırakıldı.



6 bin TL'yi ödeyip, serbest kaldı

Gözaltına alındığını kendisine ait twitter hesabından da duyuran Haldun Açıksözlü aşağıdaki mesajları paylaştı:



Bunu da yaşamadım demem: yurtdışına çıkarken mahkemeye çıkarılmak üzere gözaltına alındım... du bakali ne olacak…

16.04.2014 günü oynadığım Laz Marks gösterisinde devlet büyüklerine hakaret etmekten ceza yemiş...

6 bin lira ödersem çıkabileceğim...

Cezamızı ödedik (6 bin TL) uçağa yetişmeye çalışıyoruz...