3. havalimanında 'iş barışı': İşçiler polis ve jandarma eşliğinde servislere bindiriliyor

T24

Kötü çalışma şartları ve haklarını alamadıkları için cuma günü eylem başlatan ve ardından yüzlercesi gözaltına alınan 3. havalimanı işçileri, şantiyedeki mesailerine polis ve jandarma eşliğinde devam ediyor. Milletvekilleri havalimanına alınmazken, gazeteciler de bölgeye yaklaştırılmıyor.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, dün yaptığı açıklamada “İş barışı noktasında baktığımızda orada herhangi bir sorun yok” dese de, İnşaat-İş Sendikası’nın Twitter’da paylaştığı bilgiye göre ‘işçiler servislere polis-jandarma kontrolünde biniyor, şantiyede yüzlerce sivil polis var’.

Öğleden sonra İnşaat-İş Sendikası Twtter'dan yaptığı açıklamada, sendika yöneticilerinden Yunus Özgür ve Deniz Gider'in işçilerden ayrı tutulduklarını ve işçilerin talepleri yerine getirilene kadar açlık grevine başladıklarını duyurdu.

İnşaat-İş'in Twitter paylaşımı şöyle:

"Arnavutköy İlçe Jandarma'dan serbest bırakılan işçi arkadaşlarımızın aktardığına göre, sendika yöneticilerimizden Yunus Özgür ve Deniz Gider orada işçilerden ayrı tutuluyormuş ve üç gündür insani talepleri karşılanmadığı için açlık grevine başlıyorlarmış!"

"Türkiye İşçi Partisi'nden Yusuf Yılmaz'ın da sendika yöneticilerimizle beraber açlık grevine girdiğini öğrendik. Yunus Özgür, Deniz Gider ve Yusuf Yılmaz insani hakları için açlık grevindeler."

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Şantiyedeki işçiler istifa eden ya da gözaltına alınmalarının ardından işten çıkarılan çok sayıda kişi olduğunu belirtirken; İnşaat-İş Sendikası da “3. Havalimanı işçilerinin pazartesi sendromunu görün! Yüzlerce jandarma eşliğinde zorla işe gitmek, can güvenliği olmayan şantiyede ‘ses çıkarırsam işten atılırım’ korkusuyla çalışmak, berbat yemekler yemek, akşam servisinde belki gözaltına alınıp dayağa götürülmek” paylaşımında bulundu.

3. havalimanı şantiyesine giderek işçilerle görüşmek isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da jandarma tarafından engellendi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan CHP'li Ağbaba, "Milletvekilleriyle işçiler arasına panzerleri koymuşlar. Jandarma 'işçiler gayet iyi şartlarda çalışıyor!' diyor. 'O zaman girip içeride biz görelim' dediğimizde 'Valilik izin vermiyor' diyorlar. Neyi saklıyorsunuz? Kimden saklıyorsunuz?" diye sordu.

T24'e bilgi veren kaynaklar, havalimanına yaklaşan yolların Kaymakamlık emriyle kesildiğini; bölgede çekim yapmaya çalışan gazetecilerin de 'uzaklaşmazlarsa gözaltına alınmakla tehdit edildiğini' söyledi.

Avukatlardan jandarma hakkında suç duyurusu

Öte yandan, Evrensel gazetesinin haberine göre Demokrasi İçin Hukukçular (DİH), Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, 3. havalimanı işçileri ile ilgili genel soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcılığına, kendilerini müvekkillerle görüştürmeyen jandarma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliyede 3 başvuru yapan avukatlar şunları talep etti:

-Genel soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcılığına, avukatlık görevimizi yapmamızı engelleyen, müvekkillerle görüştürmeyen jandarma yetkilileri hakkında suç duyurusu ve görüşmemizin sağlanması

-Toplumsal olaylar/terör konularında soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcılığına, müvekkillerle görüşme, dosyadan evrak verilmesi

Ayrıca, Nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin ‘yakalama, gözaltı ve gözaltı uzatma kararları’na itiraz edildi.

Ne olmuştu?

3. havalimanı şantiyesinde çalışan binlerce işçi, kötü çalışma koşullarını protesto etmek ve haklarını almak için cuma günü eylem yaptı. Eylem kararının, işçilerin kamp alanı ile şantiye arasındaki ulaşımını sağlayan servislerden birinde kaza yaşanmasının ardından alındığı kaydedilirken; yüklenici firma ilk olarak talepleri kabul etti ancak bunun yazıya dökülmesine yanaşmadı.

Cuma gecesi ise yüzlerce kişi gözaltına alındı. Gözaltıları protesto etmek ve işçilere destek vermek için İstanbul Kadıköy ile Ankara'da gerçekleştirilen eylemlere de polis müdahalesi oldu, toplamda 34 kişi gözaltına alındı.

Vali Vasip Şahin, pazar günü yaptığı açıklamada 401 işçinin gözaltına alındığını, 275'inin de serbest bırakıldığını duyurdu.