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Muharrem İnce'den 3. havalimanı işçilerine destek

"Vatan ki bu insanların evidir; sevgilim, onlar vatana düşman..."

16 Eylül 2018 19:35

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 3. havalimanı işçilerinin taleplerinin bulunduğu fotoğrafa Nazım Hikmet'in 'Düşman' şiirinden dizeleri ekleyerek işçilere destek verdi.

Muharrem İnce'nin paylaşımı şöyle:

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