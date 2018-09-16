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Muharrem İnce'den 3. havalimanı işçilerine destek
"Vatan ki bu insanların evidir; sevgilim, onlar vatana düşman..."
24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 3. havalimanı işçilerinin taleplerinin bulunduğu fotoğrafa Nazım Hikmet'in 'Düşman' şiirinden dizeleri ekleyerek işçilere destek verdi.
Muharrem İnce'nin paylaşımı şöyle:
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