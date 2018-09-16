Muharrem İnce'den 3. havalimanı işçilerine destek

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 3. havalimanı işçilerinin taleplerinin bulunduğu fotoğrafa Nazım Hikmet'in 'Düşman' şiirinden dizeleri ekleyerek işçilere destek verdi.

Muharrem İnce'nin paylaşımı şöyle:

Bursa da havlucu Recebe,

Karabük fabrikasında tesviyeci Hasana düşman,

fakir köylü Hatçe kadına,

ırgat Süleymana düşman,

sana düşman, bana düşman,

düşünen insana düşman,

vatan ki bu insanların evidir,

sevgilim, onlar vatana düşman...

Nazım Hikmet pic.twitter.com/WsieY5Ylkg