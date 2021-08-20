28 Şubat davası | Emekli generaller Aydan Erol, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, İdris Koralp ve Çetin Saner tutuklandı

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı verilen 14 emekli general arasında bulunan Aydan Erol, İlhan Kılıç ve Kenan Deniz, İdris Koralp ve Çetin Saner cezaevine gönderildi.

Dönemin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç (85), dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol (81) ve dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Danışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz (73) Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Sanıkların adliyedeki işlemleri yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. İnfaz savcılığındaki işlemleri tamamlanan emekli generaller, hükümleri yüzlerine okunmasının ardından Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

28 Şubat davasında hapis cezası kesinleşen sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında, emekli Tuğgeneral İdris Koralp Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Teslim olmasının ardından sağlık kontrolleri için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 73 yaşındaki Koralp, tekrar adliyeye getirildi. Adliyede infaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından Koralp, tutuklanarak Silivri Kapalı Cezaevine gönderildi.

İdris Koralp

Çetin Saner tutuklandı

Emekli Korgeneral Çetin Saner de dün gece Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Saner, Silivri Adliyesine sevk edildi. Mahkemedeki işlemleri tamamlanan Saner, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Dün üç emekli general tutuklanmıştı

Dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli general Hakkı Kılınç ise dün tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli 14 general hakkında yakalama kararı vermişti.

Cezaevine konulması için yakalama kararı çıkartılan isimler şöyle:

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç ile emekli generaller Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.