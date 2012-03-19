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Kültür-Sanat

'Atlas Okyanusu'nda Fırat'ın salı, Zap suyunda Alp Çiçeği'ydi

9 Ocak 2014 şair Cemal Süreya'nın 24. ölüm yıldönümü

09 Ocak 2014 17:41

Bugün(9 Ocak) Türkiye'de şiirin büyük seslerinden ve İkinci Yeni akımının önde gelen şairlerinden Cemal Süreya'nın ölüm yıl dönümü.

Asıl adı Cemalettin Seber olan usta şair, kendine özgü söyleyiş biçimi ve şaşırtıcı buluşlarıyla İkinci Yeni şiirinin en başarılı örneklerini vermişti. 1931 yılında doğan Cemal Süreya, 9 Ocak 1990’da İstanbul’da hayatını kaybetmişti.

Birkaç nesilin kitaplardan okuduğu dizeler, internette de yeni okuyucularla buluşmuştu. Geçen sene olduğu gibi bu sene de ölüm yıl dönümünde bilenleri, okuyanları, Twitter'da #csureya hashtagiyle Cemal Süreya'yı Türkiye gündeminde en çok konuşulan konular arasına soktu. Birçok kullanıcı, 140 karakteri Cemal Süreya'nın dizeleriyle doldurdu.

1931 yılında Erzincan’a bugün ise Tunceli'ye bağlı olan Pülümür'de doğan şairin, ilk şiiri "Şarkısı Beyaz" Mülkiye Dergisi’nin 8 Ocak 1953 tarihli sayısında yayımlandı, geleneğe karşı olmasına rağmen geleneği şiirinde en güzel kullanan şairlerden birisi oldu.

Yakın arkadaşı Ülkü Tamer, Cins Şair şiirinde Cemal Süreya'yı şu dizelerle anlatmıştı:

"Tanrı binbirinci gece şairi yarattı,

Bin ikinci gece Cemal'i,

Bin üçüncü gece şiir okudu Tanrı,

Başa döndü sonra,

Kadını yeniden yarattı.

Cemal: Atlas Okyanus'nda Fırat'ın salı

Zap suyunda Alp Çiçeği"

 

Sayım

 

Müzisyen Sezen Aksu, Cemal Süreya'nın Sayım şiirini bestelemiş ve bu esere 2011 yılında piyasaya çıkan Öptüm albümünde  yer vermişti.

 

Cemal Süreya'yı anan tweetler

 

Süreya'yı anan tweetlerden bazıları şöyle:

 

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