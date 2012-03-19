'Bizi bir köye attılar' diyen Cemal Süreya da Dersim'den sürgün edilmiş

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



TBMM Dilekçe Komisyonu’na, 1938 yılında Dersim’den 32 ile yapılan sürgün listesinde, “Bizi kamyona doldurdular. Tüfekli iki erin nezaretinde” diyen şair Cemal Süreya ve ailesi de var. Bilecik’e Süreya’nın ailesiyle 181 aile ve toplam 866 kişi sürgün ediliyor. Sürgünler, kamyon ve trenlerle yapılıyor. İçlerinde bir yaşında, 90 yaşında olan da var.



Talimatı veren Ankara sürgün listesinde yok



Komisyon bünyesinde incelenmeye başlanan Dersim arşivleri bir dönemi su yüzüne çıkarmaya başladı. 10 bine yakın belge komisyona gönderildi. Belgelere göre, 2907 aile ve toplam 14 bin 411 kişi 32 ile sürgüne gönderildi. Operasyon talimatı veren Ankara sürgün listesinde yer almıyor. Zonguldak’a 6 ailenin gönderildiğini gösteren belgelerde, en yoğun sürgün Bursa, Konya ve Manisa’ya yapıldığını gösteriyor.



Bursa’ya bin 861, Konya’ya bin 264 nüfus



1938 sürgünlerinde Bursa’ya bir 861, Konya’ya bin 264, Manisa’ya bin 15 nüfus gönderiliyor. “Bizi kamyona doldurdular, Tüfekli iki nezaretinde” diyen ünlü şair Cemal Süreya, ailesiyle Dersim arşivlerinde yer alıyor. Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nin ailesi 181 aile ve 866 nüfusla Bilecik’e gönderiliyor.

İşte Cemal Süreya’nın o şiiri:

Bir yük vagonunda açtım gözlerimi,

Bizi kamyona doldurdular,

Tüfekli iki erin nezaretinde,

Sonra o iki erle yük vagonuna doldurdular,

Günlerce yolculuktan sonra bir köye attılar,

Tarih öncesi köpekler havlıyordu

Aklımdan hiç çıkmaz o yolculuk, o havlamalar, polisler

Duyarlığım biraz da o çocukluk izlenimleriyle besleniyor belki.

Annem sürgünde öldü, babam sürgünde öldü.



32 ile gönderilen ailelerin ve nüfuslarının sayısı şöyle:

Afyon: 73 aile 356 nüfus

Amasya: 88 aile 392 nüfus

Antalya: 83 aile 410 nüfus

Aydın: 183 aile Bin 003 nüfus

Balıkesir: 240 aile Bin 87 nüfus

Bilecik: 181 aile 866 nüfus

Bolu: 45 aile 223 nüfus

Burdur: 12 aile 54 nüfus

Bursa: 377 aile Bin 861 nüfus

Çanakkale: 44 aile 321 nüfus

Çankırı: 125 aile 750 nüfus

Çorum: 57 aile 171 nüfus

Denizli: 141 aile 659 nüfus

Edirne: 5 aile 43 nüfus

Eskişehir: 138 aile 643 nüfus

Isparta: 30 aile 181 nüfus

İstanbul: 6 aile 13 nüfus

İzmir: 121 aile 511 nüfus

Kastamonu: 61 aile 386 nüfus

Kayseri: 80 aile 245 nüfus

Kırklareli: 8 aile 60 nüfus

Konya: 212 aile bin 264 nüfus

Kütahya: 116 aile 586 nüfus

Manisa: 248 aile bin 15 nüfus

Muğla: 30 aile 170 nüfus

Niğde: 34 aile 124 nüfus

Samsun: 60 aile 276 nüfus

Sinop: 30 aile 110 nüfus

Tekirdağ: 17 aile 100 nüfus

Uşak: 51 aile 273 nüfus

Yozgat: 62 aile 251 nüfus

Zonguldak: 6 aile 7 nüfus



