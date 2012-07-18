İz TV'nin İkinci Yeni adlı belgesel kuşağının 'Bütün Kara Parçalarında Cemal Süreya' adlı bölümünde, akımın önde gelen şair ve kuramcılardan Cemal Süreya anlatıyor.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, bu bölümde Doğan Hızlan, Ülkü Tamer, Sunay Akın, Nursel Duruel, Orhan Alkaya, Enver Ercan, Metin Cengiz, Zuhal Tekkanat, Mehmet Ali Işık, Hakan Gerçek ve Murat Belge; Süreya ve sanatına ilişkin görüşlerini dile getiriyor.

Herkes onu, onun şiirlerini Cemal Süreya ismiyle tanıdı

Asıl adı Cemalettin Seber olan usta şair, 1931 yılında Erzincan’da doğdu. Dersim olayları sonrası büyük amcası hakkında çıkarılan sürgün kararı nedeniyle bütün aile Erzincan’ı terk ederek Bilecik’e yerleşti.

Maliye Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde yer aldı. Yayınevlerinde danışmanlık, ansiklopedilerde redaktörlük, çevirmenlik yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü bitirdi.

Geleneğe karşı olmasına rağmen, geleneği şiirinde en güzel kullanan şairler arasında yer aldı. Kendine özgü söyleyiş biçimi ve şaşırtıcı buluşlarıyla, zengin birikimi ile duyarlı, çarpıcı, yoğun, diri imgeleriyle “İkinci Yeni” şiirinin en başarılı örneklerini verdi.

İşte zekâsı ve entelektüel birikimiyle, yaşamdaki duruşuyla, çevresindekileri hep etkileyen bir isim olan Süreya'nın anlatıldığı belgesel İz TV'de saat 23:10'da yayınlanacak.