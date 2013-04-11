Cemal Süreya'ya test kitabında sansür!

Şairlere uygulanan sansüre bir yenisi daha eklendi. Limit Yayınları'nın LYS edebiyat test kitabında, usta şair Cemal Süreya'nın "Üvercinka" adlı şiirinin dizeleri verilerek "İçerik ve biçim ve özellikleri dikkate alındığında yukarıdaki dizelerin aşağıdaki şairlerin hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir" diye soruldu. Ancak, soruda "Üvercinka"da geçen "Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor" dizesindeki "sevişmek" kelimesi yerine "sevmek" ifadesi kullanıldı.
Twitter'da öğrenci Gülce Diren Kıratlı'nın paylaştığı fotoğraf şöyle:
Cemal Süreya'nın "Üvercinka" şiirinin orjinali ise şöyle:
Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı yerlerinden
En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu
kesmemeye
Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız
Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun
Ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez
Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor
Bütün kara parçalarında
Afrika dahil
Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun eksik olma
Yatakta yatmayı bildiğin kadar
Sayın Tanrıya kalırsa seninle yatmak günah, daha neler
Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının
Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde
Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor
Bütün kara parçaları için
Afrika dahil
Senin bir havan var beni asıl saran o
Onunla daha bir değere biniyor soluk almak
Sabahları acıktığı için haklı
Gününü kazanıp kurtardı diye güzel
Birçok çiçek adları gibi güzel
En tanınmış kırmızılarla açan
Bütün kara parçalarında
Afrika dahil
Birlikte mısralar düşünüyoruz ama iyi ama kötü
Boynun diyorum boynunu benim kadar kimse
değerlendiremez
Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek
İki adım daha atmıyoruz bizi tutuyorlar
Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar
Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna
diziyorlar
Bütün kara parçalarında
Afrika dahil
Burda senin cesaretinden laf açmanın tam da sırası
Kalabalık caddelerde hürlüğün şarkısına katılırkenki
Padişah gibi cesaretti o, alımlı değme kadında yok
Aklıma kadeh tutuşların geliyor
Çiçek Pasajında akşamüstleri
Asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor
Bütün kara parçalarında
Afrika hariç değil
Sansür listesi büyüyor
Süreya'dan önce Edip Cansever de sansürlenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında yer verilen Cansever'in "Masa da Masaymış Ha" şiirinden "Bir bira içmek istiyordu kaç gündür, Masaya biranın dökülüşünü koydu" dizeleri şiirden çıkarılmıştı. Talim Terbiye Kurulu, Fırat Yayıncılık'ın Yunus Emre'nin Lise 2 ders kitaplarında yer alan "Cennet dedikleri / Birkaç köşkle, birkaç huri/ İsteyene ver onları/ Bana seni gerek seni" dörtlüğünü sansürlemesini onaylamıştı.
Jose Mauro de Vascolences'in "Şeker Portakalı" adlı kitabı da müstehcen olduğu gerekçesiyle kitabı öğrencilerine okutan öğretmene soruşturma açılmıştı. John Steinbeck'in "Fareler ve İnsanlar" kitabı İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından sakıncalı bulunmuştu.