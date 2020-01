Ehliyette, Avrupa Birliği’ne uyum için değişiklik geliyor. 24 milyon ehliyet değişecek, ehliyetler çipli olacak. Ayrıca 17 sınıfta ehliyet alınacak, sadece otomatik vites kullananlara da ayrı ehliyet verilecek.

Geçen yıl ağustos ayında çıkarılan torba yasada yer alan ve yaklaşık 24 milyon ehliyetin değişmesini, Avrupa Birliği’nin aradığı koşullarda çipli ehliyet verilmesini sağlayan düzenlemeler, yeni Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer alacak.

Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı’nın ortaklaşa hazırladığı sürdürdüğü yönetmeliğin, 1 Haziran 2015’te yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Yasa, 1 yıllık aday sürücülüğün koşullarını ve ehliyetlerin değiştirilme sürecine ilişkin hükümler içerdi. Halen ehliyet sahibi olanları yeni koşuların kapsamı dışında tutuluyor. Yönetmelik yasada yer alan yeni hükümlerin nasıl uygulanacağını bütün ayrıntılarıyla düzenleyecek. Yeni ehliyet sisteminde sürücüler her 10 yılda bir belli kontrollerden geçirilerek ehliyetlerini yenilecekler. Ancak yönetmelikten önceki tarihlerde ehliyet sahibi olanlar, kullandıkları ehliyet grubuna bağlı olarak ehliyetlerini sınavsız değiştirebilecekler.

Yönetmelik taslağına göre, Türk sürücülerin AB ülkelerinde sıkıntı yaşamasına neden olan 9 ayrı ehliyet sınıfı 17 ayrı sınıfa çıkarılacak. Yeni sürücü belgeleri; A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, DE, M, F, G ve K sınıfından oluşacak. Ehliyetler artık süreli olacak. A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı ehliyetler 5 yıl geçerli olacak. Sadece otomatik vites araç kullanan sürücülere B1, aday sürücülere K sınıfı ehliyet verilecek.

Dünyada örneği yok

Sürücü Kursları Konfederasyonu Başkanı Dursun Ünal, yasanın hazırlık aşamalarına katıldıklarını, ancak yönetmelik aşamasında kendilerinden görüş alınmadığını söyledi. Taslağın basına yansıyan bölümünü gördüklerini kaydeden Ünal, “Otomatik vites kullananlara ayrı ehliyet verilmesi gibi bir uygulama dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Taslaktaki ehliyet değişimi ve paralar da sıkıntılı” dedi.