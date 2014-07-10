3 kırmızı ışık ihlali ehliyetten edecek

İçişleri Bakanlığı 'Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere gidecek. 1 Ocak 2015'te başlanması planlanan aday sürücülük uygulamasında, adayların üç kez kırmızı ışık ihlali yapması ve hız limitlerini üç kez ihlal etmesi durumunda ehliyeti iptal edilecek.

Çalışmaları son aşamaya gelen yönetmelik tasarısına yıllardır uygulamaya konması beklenen ‘aday (stajyer) sürücülük’ ile ilgili düzenlemeler yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile aday sürücülük uygulaması 1 Ocak 2015’ten itibaren başlayacak.

2 yıl aday sürüclük geliyor

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecek.

Düzenlemede önemli bir ayrıntı da yer alacak. Aday sürücülük uygulaması hem yeni ehliyet alanlara hem de çeşitli nedenlerle (alkollü araç kullanma, 100 ceza puanını aşmak, sürücü olmayı engelleyecek ölçüde sağlık şartlarının değişmesi ve sürücü belgesi almaya engel teşkil eden türden mahkumiyet alınması, 1 yıl içinde hız sınırı yüzde 30'dan fazla 5 defa aşıldığında) sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar da artık aday sürücü olacak.

Aday sürücülükte, alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri takmamak, yayaya yol vermemek gibi çeşitli davranışlardan dolayı ceza yazılacak.

75 ceza puanını dolduranın ehliyeti geri alınacak

Aday sürücülük süresi içerisinde (2 yıl) üç kez kırmızı ışık ihlali, alkollü olarak araç kullanılması nedeniyle sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması, hız limitlerinin üç kez ihlal edilmesi, sağa ve sola dönüşlerde, yaya ve okul geçitlerinde ve kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara yol verilmemesi nedeniyle üç kez trafik cezası alınması, emniyet kemeri takmama nedeniyle üç kez trafik cezası alınması, 75 ceza puanının doldurulması, araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi durumlarında sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilecek.

Belgesi iptal edilen aday sürücüler tekrar sürücü belgesi almak zorunda kalacak. Bu kişilerin sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak yeniden motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek. Ayrıca ehliyeti iptal edilen ve yeniden sürücü belgesi almak zorunda olan kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için, psiko-teknik ve psikiyatri uzmanı raporu almaları zorunlu hale getirilecek.

Stajyer sürücülük birçok AB ülkesinde uygulanıyor

Sistem Almanya, Fransa, İtalya ve Danimarka gibi birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinde uygulanıyor. AB ülkelerinde stajyer sürücülerin uymaları gereken katı kurallar bulunuyor.

İki yıl boyunca 5 kez kırmızı ışıkta geçen, 5 kez hız limitini aşan, alkol ve uyuşturucu aldığı halde araç kullanan, asli kusurlu olarak ölümlü ve yaralamalı kazalara karışan, 100 ceza puanını dolduran stajyer sürücülerin belgeleri geri alınarak iptal ediliyor.

Bu kişilerin stajyerlik belgesini alabilmesi için yeniden sürücü kurslarında eğitim görmeleri gerekiyor. Eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar yapılan sınavları tekrar başarılı olmalı. Ayrıca, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı tarafından muayene edilerek rapor almaları da isteniyor.