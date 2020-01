Ömür boyu ehliyet tarih oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sürücü kurslarını ehliyet sınıfı sayısında yapılacak değişiklikle ilgili uyardı.



Bakanlık, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin henüz yayımlanmadığı belirtilerek, “Kullanılan 9 çeşit sürücü belgesi 17’ye çıkarılacak. Bu sürücü belgeleri için kullanılacak araç sayısında da çeşitlilik olacaktır” dedi.

Habertürk'ün haberine göre, yazıda işaret edilen Karayolları Trafik Yönetmeliği taslağına göre A1, A2, F, H, B, G, C, D ve E sınıfı sürücü belgeleri rafa kalkacak.



Türk sürücülerin AB ülkelerinde sıkıntı yaşamasına neden olan 9 ayrı ehliyet sınıfı 17 ayrı sınıfa çıkarılacak.



Yeni sürücü belgeleri; A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, DE, M, F, G ve K sınıfından oluşacak. Ehliyetler ömür boyu geçerli olmayacak. A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı ehliyetler 5 yıl geçerli olacak.



Sadece otomatik vites araç kullanan sürücülere B1, aday sürücülere K sınıfı ehliyet verilecek.