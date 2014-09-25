'Trafik adabı'nı bilmeyen ehliyet alamayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sürücü kurslarında trafikte adabımuaşeretin anlatılacağı trafik adabı dersinin içeriğiyle ilgili çalışma başlattı. Kurslarda, trafik adabı dersini geçemeyenler, ehliyet alamayacak.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, trafikte sürücülerden yayaya kadar herkesin trafik adabıyla ve genel görgü kurallarıyla ilgili problemler yaşadığına dikkati çekti. Hakkı olmadığı halde birbirinin önüne geçen, sinyal vermeden şerit değiştiren, emniyet şeridi ihlal eden, kavşakta sıra bekleyen aracın önüne geçen bir çok sürücü bulunduğunu dile getiren Yelkenci, "İnsanların birbirine saygı göstermedikleri, birbirlerinin haklarını çiğnedikleri, nezaket kurallarını hiçe saydıkları bir trafiğin içinde seyahat ediyoruz ve sürücü olan veya olmayan herkes evine zihinsel yorgunlukla dönüyor. Bunun sebebi insanların trafikte sürekli hakkını korumak için mücadele etmek zorunda kalması" dedi.

Yelkenci, insanların haklarını korumak için trafikte sürekli teyakkuz halinde bulunduğunu belirtti.

"Trafiğin bu hali bize yakışmıyor" diyen Yelkenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir tanımlaması var. 'Bir milletin nasıl bir millet olduğunu anlamak istiyorsanız, trafiğine bakın' diye. Eğer bizim milletimizi trafiğin durumuna göre değerlendirecek olursak, sınıfta kaldığımızı söyleyebiliriz. İnsanlarımız kuralları biliyorlar. İşte kırmızı ışıkta geçmemeleri ve emniyet şeridini kullanmamaları gerektiğini, takip mesafesini... Ama bunları uygulamıyorlar. Bize göre uygulamaların en önemli sebebi motivasyon eksikliği. Bunu sağlayacak motivasyon da trafik adabıdır. Kuralı bilmek önemlidir ama trafik adabını edinmiş olmak o kuralı uygulamayı getirir. "

Sürücülerin trafik adabına sahip olduğunda insan haklarına ve diğerinin hakkına saygıyı da edineceklerini belirten Yelkenci, trafik adabının mutlaka sürücü eğitimlerinin içinde yer alması gerektiğini dile getirdi.

Sürücü eğitimleriyle ilgili son dönemde saatlere ve eğitimlerin şekline yönelik bir çok değişiklik yaptıklarını anımsatan Yelkenci, muhtevayla ilgili çalışmalar da yapılması gerektiğini söyledi.

4 saatlik bir ders olacak

Bu kapsamda Eskişehir'de iki günlük "Trafik Adabı Dersi İçerik Geliştirme Çalıştayı" yapacaklarını kaydeden Yelkenci, "Sürücü kurslarında, uygulamalı derslerin yanında trafik psikoloji, mevzuatı, trafik kazaları, cezaları, kusurlu davranışlar, araçların tescili, muayeneleri, teknik şartları ve çevre diye 16 saatlik teorik derslerimiz var. Sürücü kurslarında verilen teorik derslere trafik adabı dersini de ekleyeceğiz. Bu dersi geçemeyenler, kursu bitiremeyecek ve dolayısıyla ehliyet de alamayacak. 10 saat olan trafik mevzuatı dersinin 6 saati yine mevzuat olarak kalacak, 4 saatini trafik adabı dersine ayıracağız" diye konuştu.

Yelkenci, dersin içeriği belirlenirken sektörün aktörleriyle, derneklerle, akademisyenlerle çalışacaklarının altını çizdi.

Çalıştaylarla dersin içeriğinin, kazanımlarının neler olması gerektiğinin belirleneceğini aktaran Yelkenci, daha sonra bunun bir program haline getirerek Talim Terbiye Kuruluna sunulacağını ifade etti. Dersin onaylanmasının ardından sürücü kurslarında verilecek dersler arasına konulacağını dile getiren Yelkenci, trafik adabı dersinin bir sihirli değnek vazifesi görmeyeceğini vurguladı.

Dersin içinin boşalmaması için bütün ilgili sivil toplum kuruluşlarının, kamuoyunun, medyanın bir seferberlik yaparak bu konuyu gündeme taşımaları gerektiğinin altını çizen Yelkenci, medyanın trafikte adaba yönelik programlar yapması, trafik kuralların ihlal edildiği sahneler içeren filmler yerine trafik adabına uyan insanların yer aldığı film ve dizilerin çekilmesi gerektiğini söyledi.

Bu tip zor işlerin sadece bir cepheyle hallolmayacağını vurgulayan Yelkenci, katkısı olan bütün unsurların harekete geçmesiyle trafikte yaşanan sorunların çözülebileceğini vurguladı.