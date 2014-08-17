Ehliyet almak artık daha zor

Direksiyon sınavlarına bakanlık temsilcisinin katılması sürücülerin ehliyet almasını zorlaştırdı. Düzenlemeyle, sürücü sınavlarında yüzde 95 olan başarı oranı yüzde 60'lara geriledi

Milli Eğitim Bakanlığı, trafik kazalarını azaltmak için 2013 yılında Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri yönetmeliğinde düzenlemeye gitti.

Düzenlemeyle, bakanlık gerekli olması halinde sınavları denetlemek için bazı bölgelere temsilci gönderdi.

Uygulama öncesi ehliyet kursuna kayıt olup sınava girenlerin neredeyse tamamı ehliyet alırken, bakanlık temsilcinin bulunduğu sınavlarda 10 kişiden 4'ü ehliyet alamadı.