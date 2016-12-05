2017 yılı bütçe maratonunun ilk günü nasıl geçti?

TBMM Genel Kurulu’nda başlayan 12 günlük bütçe maratonu Başkanlık hazırlıklarının gölgesinde girdi. HDP, Genel Kurul'un açılışında iki eş genel başkanıyla birlikte 10 milletvekilinin cezaevinde olması nedeniyle üzerine fotoğraflarını yerleştirdiği koltukları boş bıraktı. Kulislerde, HDP’nin bütçe görüşmelerinin her günü için sürpriz çıkışlar yapacağı öğrenildi.

“Niye sadece HDP’liler tutuklanıyor”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, HDP’lilere, 2015 yılında dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yaptıkları başvuruyu anlatınca, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yigitalp, Kahraman’a “Neden sadece HDP’liler tutuklanıyor” dedi.

O tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

BAŞKAN - Hayır Beyefendi, ben de belgelerle konuşuyorum, ben belgelerle konuşuyorum. Sayın Ayhan Bilgen Bey'in bir beyanı oldu, diyor ki: "Biz dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyoruz." Bu da bir yoldur, bazı ülkelerde dokunulmazlık yok, hepten kaldırırsınız ama ne var ki 29/07/2015'te müracaatta beyan şu: "Ekte isim ve imzaları bulunan Halkların Demokratik Partisi üyesi milletvekillerimizin dokunulmazlıklarının kaldırılması hususunda gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederiz."

Kılıçdaroğlu Kahraman’a tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bütçe konuşmasında Beştepe’nin maliyetinden iç tüzükten de yüklendi. 23 ve 24. cevabını alamadıkları önerge sayısının 11 bin 412 olduğunu söyleyen CHP liderinin konuşmasının bir bölümü şöyle:

"Hani var ya, kul hakkı yemeyecektik, adaletli davranacaktık, herkesin hakkını teslim edecektik, dürüst ve namuslu olacaktık. Nasıl olur da bir saray yapılır, ben sarayın kaça mal olduğunu bilmem? Hadi bize söylemiyor, bari siz merak edin, bir arayıp sorun Allah aşkına. Sorun, bir öğrenin bakalım, kaça mal oldu bu saray?

"Sayın Başkan, bu sözüm size. Parlamentonun itibarının koruyan sizsiniz, Parlamentoyu temsil eden sizsiniz, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, belki iktidar partisinin milletvekilleri, diğer muhalefet partisinin milletvekilleri soru önergeleri verirler. Yani Hükûmetten, yani yürütme organından belli konularda bilgi almak isterler.23-24'üncü Dönem sadece bizim milletvekillerinin verdiği ve cevabını alamadığı önerge sayısı 11.412. İç Tüzük'ü gayet iyi biliyorsunuz, İç Tüzük'te diyor ki: "15 gün içinde cevabı verilir." Eğer on beş gün içinde verilemiyorsa Meclise haber veriliyor, bir ay içinde cevabı verilir. Ya, bırakın on beş günden vazgeçtik, bir aydan da vazgeçtik, altı aydan da vazgeçtik, bir yıldan da vazgeçtik, bir dönem, dört yıllık bir dönemde cevap verilmiyor. 26'ncı Dönem, daha yeni bir dönem, 2.727 önergeye hiç cevap verilmiyor. Sayın Başkan, burası Allah aşkına çadır cumhuriyeti mi, burası nedir? (CHP sıralarından alkışlar) Ya, İç Tüzük'ü kaldırın, böyle bir şey olmasın, biz de sormayalım. Şunu getirin kural olarak "Hükûmete hiçbir şey sorulmaz." Bitti, getirin kabul edin, çoğunluğunuz var, önergeyi de kaldıralım. Niye sorguluyoruz?

"Kuvvetler ayrılığıymış, kendi kendimizi kandırıyoruz kuvvetler ayrılığıdır demekle. Hangi kuvvetler ayrılığı, iktidar kanadı yürütme organını sorgulayabiliyor mu? Sayıştay raporlarına bakabildiniz mi? Diyor ki: "8 milyar lira kayıp." Sayıştay söylüyor: "Maliye Bakanlığı bütçesinden 8 milyar lirayı öğrenemiyoruz." Ya, ne demek bu, ne demek bu, böyle bir şey olabilir mi?"

Hindistan’ı değil Türkiye’yi anlat

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın konuşmasında dünya ülekelerini Çin’i, Hindistan’ı anlatınca CHP’li Mahmut Tanal da tepki göstererek, “Hindistan'ı anlatıyorsun da Türkiye'yi anlat, Türkiye'yi” diye laf attı. Tutanaklara konuşma şöye yansıdı:

Naci Ağbal: 2016 yılında beklenenden daha iyi bir performans gösteren ekonomik aktivite, genişleyici maliye politikası, büyük ölçekli kamu teşvik ve desteklerinin de etkisiyle Çin'in büyüme oranı yüzde 6,6 olacaktır. En azından, bu şekilde tahminler bulunmaktadır. Yeniden dengelenme sürecine uygun bir şekilde genişleyici maliye politikasının devamı, talep tarafında da devam eden toparlanma ve artan özel sektör yatırımları sayesinde 2017 yılında Çin'in yüzde 6,2 oranında büyümesi öngörülmektedir. Hindistan'da büyüme yapısal reformların da etkisiyle güçlü seyretmektedir. Hindistan'ın 2016 ve 2017 yıllarında yüzde 7,6'yla gelişmekte olan ülkeler içinde en hızlı büyüyen ülkelerden biri olması beklenmektedir.

Mahmut Tanal: Hindistan'ı anlatıyorsun da Türkiye'yi anlat, Türkiye'yi.