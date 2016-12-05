HDP’li Yıldırım’dan Meclis Başkanı’na: Cezaevi müdürlerini kendinize eş başkan mı atadınız?

2017 yılı bütçe görüşmelerinin başlangıcında Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a cezaevlerinde tutulan HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile milletvekillerinin durumu soruldu. Bütçenin geneli üzerine söz alan HDP Muş milletvekili Ahmet Yıldırım, oturumu yöneten Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın TBMM üyelerinin tutukluluğu konusunda yorum yapmamasını eleştirdi ve “Cezaevi müdürlerini kendinize eş başkan mı atadınız” diye sordu.

Yıldırım konuşmasında şunları söyledi:

“Sayın Meclis Başkanına bütün Meclis’in huzurunda sesleniyorum; bir ayı aşkın bir süredir Meclis'in üçüncü büyük partisinin iki Eş Genel Başkanının tutuklu olduğundan haberiniz var mı? Bu konuyla ilgili demeç vermemeniz haberiniz olmadığından mı, yoksa sadece iktidar partisinin başkanı olmanızdan mı kaynaklı?”

“Eş başkan mı atadınız?”

"Meclis Başkanısınız ve yasama faaliyetini koruyan bir tane bile demeciniz yok. 10 arkadaşımızın tutuklu olması da onlara ilişkin uygulamalar da Sayın Başkan’ın ayıbı. Sayın Başkan, Eş Genel Başkanlarımız ve vekiller hala bu meclisin üyeleri mi? Hala dokunulmazlıkları var mı? Utanmanız gereken bir başka örnek veriyorum, Eş başkanlarımız ve vekillerimiz başkanlık divanına kanun teklifi verebilir mi, önerge verebilir mi? Acaba siz cezaevi müdürlerini kendinize eş başkan atadınız da bizim haberimiz mi yok. Bir yasama faaliyeti, cezaevi mektup okuma kurulu tarafından nasıl engellenir? Eş Genel Başkanımızın gönderdiği mektubun yüzde 70’i nasıl silinir? Bir vekil nasıl soru önergesi veremez? Cezaevi müdürü, cezaevi mektup okuma kurulu bunu nasıl engelleyebilir?"

“Utanç verici”

“Milli iradeyi diline pelesenk edenler; Selma Irmak, Nihat Akdoğan ve Abdullah Zeydan, Hakkari’de oyların yüzde 86’sını aldı. Hakkari’yi sildik mi haritadan Sayın Başkan? Tutuklu Şırnak vekillerimiz Leyla Birlik ve Ferhat Encü Şırnak’ta yüzde 89 oy aldı. Grup Başkanvekilimiz İdris Baluken Diyarbakır’da yüzde 77.7 oy aldı. Van’da Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ yüzde 73 oy aldı. Hakkari’yi, Şırnak’ı, Van’ı, Diyarbakır’ı sildik mi haritadan? Bu arkadaşlarımız önerge veremiyor, teklif veremiyor. Bu utanç verici bir durumdur.”

“Tek kişilik hücre işkencedir”

"Arkadaşlarımız tek kişilik hücrelerde, esaret altındalar. Bütün uluslararası metinlere göre bu işkencedir, 10 milletvekili işkence altındadır, tecrittedir, mektup yazamamaktadır, aile görüşleri kısıtlanmaktadır. Sayın Başkan, cezaevi mektup okuma kurulu sizin yerinizi aldı."

“Rehin almadır”

Bu yargılama değil. Güç siyasetiyle intikam alınıyor. Ayrıca cezaevine alınmaları tutuklanma değil, rehin almadır. Ya 59’umuzu da alacaksınız ya da arkadaşlarımızı serbest bırakın. Bunun ötesi yargının değil parlamentonun ayıbıdır. İdris Baluken sadece konuşmalarından dolayı tutuklu. Bir siyasetçi konuşmayacak da ne yapacak. Selahattin Demirtaş propogandadan tutuklu. Bir siyasetçi propaganda yapmayacak da ne yapacak?

“90 yıllık Cumhuriyet gazetesi yazarları terörist!”

"İtiraz eden herkes 'terörist' zaten. 90 yıllık Cumhuriyet gazetesi yazarları terörist! Bu bir safsata. Şehir efsanesi değil, Saray efsanesi. Buna alışmayacağız. Bizi teröristlikle suçlayanlar, uygulamalarının Hitler dönemiyle benzerliğine baksınlar."

“Milletvekillikleri düşürüldü de bizim mi haberimiz yok?”

"Sayın Başkan, makamınıza duyduğumuz saygı gereği, keşke hiç konuşmasaydınız diyoruz. Nasıl da çeliştiniz kendinizle. “İç tüzük madde 64 benim konuşmama engel” dedikten sonra konuştunuz. Siz devletin ikinci kademesindesiniz. Sizin bu konuşmanız yargıçlara talimattır. Size yalın bir şey soruyoruz: Cezaevlerinde tutulan arkadaşlarımızın milletvekilliği düşürüldü de bizim mi haberimiz yok? Somut soruyorum."