Bütçe kanunu tasarısı Meclis'e indi

Meclis'in, aralıksız 12 gün sürecek 2017 Yılı Bütçe Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri başladı. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından bugünkü birinci turda; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Başbakanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu, MİT, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, RTÜK, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Hazine Müsteşarlığı'nın bütçeleri görüşülüyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın bütçe sunumunun ardından parti grupları söz alacak. Liderlerden sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe üzerinde konuşacak. AKP grubu adına Grup Başkanvekilleri Naci Bostancı ve Mehmet Muş, MHP Grubu adına grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, kürsüye çıkacak. Hükümet adına ise eleştirileri Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıtlayacak. Gruplar adına konuşma süreleri 1'er saat olacak.

13.00 2017 Yılı Bütçe Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda başladı.

13.05 Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomik gelişmleri değerlendiriyor. Ağbal şöyle konuştu:

"Ticaret ve yatırımın canlandırılması, alt yapının iyileştirilmesi, finansal reformların desteklenmesi de önem kazanmaktadır. Küresel ekonomi 2016 yılına dalgalanma ile başlamakla birlikte nispeten sonraki aylarda sakin bir seyir izlemiştir. ABD'de Trump'ın seçimi kazanması sadece ABD ekonomisine ilişkin beklentileri değiştirmiş, bir belirsizlik doğmuştur. Dolar, gelişmekte olan ülkelere karşı değer kazanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerden sert sermaye çıkışları gözlemlenmektedir. Tüm bu gelişmelerin etkisi altında küresel büyümenin yüzde 3 .4 seviyesine ihtimali bulunmaktadır. ABD tahvil faizlerindeki artış ve küresel belirsizliğin yükselmesi sonucu gelişmekte olan piyasalarda olumsuz etkiler olmuştur. ABD ekonomisi küresel kriz sonrası dönemde diğer ülkelere göre daha olumlu bir grafik göstermiştir. Kriz döneminde ABD'de yüzde 9'a çıkan işsizlik yüzde 4'e düşerek kriz öncesi seviyelerine inmiştir.

"Euro bölgesinde büyüme trendinin sürmesi beklenmektedir. Genişleyici para politikası sayesinde 2016'da yüzde 1.7 büyümesi beklenmektedir. Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerin büyüme performansı beklentilerin altında kalmıştır. Bunun yanı sıra Çin'in büyüme performansını sürdürmesi beklenmektedir. 2016 yılında yüzde 4.2 büyümesi beklenen gelişmekte olan ülkelerin 2017 yılında yüzde 4.4 büyümesi beklenmektedir."

13.30 TBMM Genel Kurulu’nda 2017 yılı bütçe görüşmelerine HDP’nin protestosu damgasını vurdu. HDP; Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın Genel Kurul salonuna girişinde eş iki genel başkanı ile 10 milletvekilinin fotoğrafını 15 dakika tutarak protesto etti. Ancak, HDP’lilerin bi görüntüleri TBMM TV ekranına yansıtılmadı. Kameraların görüş alanına değiştirilerek HDP’nin protestosuna gösterilmedi.

14.00 Mithat Sancar: Meclis TV fiilen sansür uyguladı. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, T24’ün sorusuna, "Bu fiilen bir sansürdür" değerlendirmesi yaptı.

14.40 HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım: Milyonlarca insanın iradesi olan Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimiz rehin alınmış durumdadır.

HDP’li Yıldırım’dan Meclis Başkanı’na: Cezaevi müdürlerini kendinize eş başkan mı atadınız?

17.30 Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, anlaşmanın Türkçe tercümesinde yer alan "ex-gratia" kelimesine dikkat çekti Türkçe tercümede de bu tabirin kullanıldığını ve bunun "lütuf" olduğu anlamına geldiğini ifade eden, Kılıçdaroğlu, "siz lütuf mu kabul ediyorsunuz?" diye sordu.

İşte bu hafta görüşülecek bütçe programı

TBMM Genel Kurulunda bu hafta görüşülecek bakanlık ve kurumların bütçeleri şöyle olacak:

7 Aralık Çarşamba: İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu.

8 Aralık Perşembe: BDDK, SPK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, MTA, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu.

9 Aralık Cuma: Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜİK, GAP, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları, Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, HSYK.

10 Aralık Cumartesi: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı.

11 Aralık Pazar: Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM, 108 üniversite, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.

TBMM'ye bütçe görüşmeleri süresince, milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için görevliler hariç, ziyaretçi alınmayacak.