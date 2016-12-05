TBMM Başkanı’ndan HDP’lilere: Hapishanelerin şartları var, uyacaksınız!

TBMM Genel Kurulu’nda 2017 yılı bütçe görüşmelerinin ilk gününe TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın HDP’lilere yönelik sert tutumu ve ağır sözleri gündemde oturdu. HDP’lilerin şahsını hedef aldığını söyleyen Kahraman’ın konuşması HDP ile uzun süren tartışmaya neden oldu. Kahraman, HDP’lilere “Geliyorum hapishaneye, hapishanenin kendi şartları var, o şartlara uyacaksınız. Türkiye kanun devletidir, istediğinizi yapamazsınız, yaptırılmaz” dedi.

Tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

BAŞKAN - Şimdi "Dokunulmazlığımı kaldırınız, bana dokunuz, ben korkmuyorum." dediniz. Çıktı yasamadan bu iş. Kime gitti? Yargıya gitti.

BURCU ÇELİK ÖZKAN (Muş) - Hangi yargıya?

BAŞKAN - Demokrasinin temeli ne? Kuvvetler ayrılığı. Meclis Başkanı kimdir, hangi hakla buna müdahale edecek? Edemez, yargının tasarruflarına edemez. (HDP sıralarından gürültüler) 1961'e kadar kuvvetler birliği tatbik ediliyor idi ama kuvvetler ayrılığı var. Demokrasinin de vazgeçilmezidir. "Meclis Başkanı neden ilgilenmiyor, niye ilgilenmiyor?" Adalete intikal etti, yargıya intikal etti. Biraz belki havayı yumuşatır diye söylüyorum: Adam suçu üzerine almış, üzerine almış, kendi işlememiş ama demişler "Bak, bu gidişle asılırsın." "Asılayım ne olacak?" Savcı da "Ya, yapmadın herhâlde, üzerine aldın, asılacaksın." "Asılayım, ne olacak?" Hâkim de aynı şeyi söylemiş, idamına karar vermiş. Sehpaya gitmiş, klasik hadise, sandalyeyi altından çekmişler, "Ah, son isteğini sormadık." demiş savcı, tutmuş. Adam ne demiş: "Bu nasıl asılmaktı, az daha boğuluyordum?" (HDP sıralarından "Ha, ha, ha!" sesi)

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Çok gülünç! Gerçekten çok komik! Komedi!

BAŞKAN - Allah Allah, kaldırtacaksınız…

Fiillere gelince, bakınız, 22 tane dosyası var Sayın Selahattin Demirtaş'ın, Eş Genel Başkanın: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü üyesi olmak…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Siz yargı mısınız?

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Siz hâkim ve savcı mısınız?

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Siz yargı mısınız, karar mı verdiniz Sayın Başkan?

BURCU ÇELİK ÖZKAN (Muş) - Hani bağımsızdı? Nerede bağımsızlık?

BAŞKAN - …silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına hakaret, devletin askeriye ve Emniyet teşkilatını alenen aşağılamak, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak.

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Bu fezlekeyi kim hazırlamış Başkan?

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Siz nerenin Başkanısınız?

BAŞKAN - Arkadaşlar, şunu bir kere zabıtlara geçmesi için tekrar ediyorum: Türkiye'de bir savaş yoktur, terörizmle mücadele vardır.

BURCU ÇELİK ÖZKAN (Muş) - İspatlayacak hiçbir şey yok! İspat edilen hiçbir şey olamaz.

BAŞKAN - Öyle şey yok, Türkiye bir bütündür. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar) Bu bütünlüğü bozdurtmayız ve bozulamayacaktır. Böyle savaş diye bir hadise olamaz.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Başsavcı!

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Siz nerenin başsavcısısınız? Ayıptır be! Kendi üyenize sahip çıkamıyorsunuz, ondan sonra burada böyle konuşuyorsunuz.

BAŞKAN - Ve mesela, bir diğeri, ne diyor Abdullah Zeydan Bey, Hakkâri Milletvekili: "PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar." Savcı inceliyor, talep ediyor mevzuata göre, kanunlara göre, hâkim de karar veriyor ve tevkif ediliyor.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Siz savcılık yapın o zaman.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Siz burada durmayın, durmayın, Meclis Başkanlığından istifa edin, savcılık yapın, yargıç olun! Yargıç olun, yargıç!

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Siz hâkim ve savcı mısınız Başkan? Siz Parlamentoyu savunan bir Başkan mısınız, yoksa hâkim ve savcı mısınız? Siz hâkimin görevini yapıyorsunuz burada!

BAŞKAN - Geliyorum hapishaneye, hapishanenin kendi şartları var, o şartlara uyacaksınız. Türkiye kanun devletidir, istediğinizi yapamazsınız, yaptırılmaz.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Ne kanunu be, ne kanunu? Meclis Başkanının yargıç olduğu bir kanun var mı?

BURCU ÇELİK ÖZKAN (Muş) - AKP'nin kanunu var burada!

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Şu anda siz görevinizi kötüye kullanıyorsunuz! Meclis Başkanı olduğunuzu unuttunuz, kendinizi yargıç yerine koyuyorsunuz!

GARO PAYLAN (İstanbul) - Meclis Başkanısın, Meclis Başkanı!

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Meclis Başkanının yargıç olduğu bir karar var mı? Ayıptır ya!

BAŞKAN - Geliyorum Sayın Ahmet Yıldırım'ın "Milletvekilleri acaba iştirak edebilir mi yasamaya?" sualine, ben o noktada bir araştırma yapıyorum, anayasa profesörlerinden görüş alıyorum, onu da sizin ıttılanıza arz edeceğim.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Meclis Başkanısın, başsavcı değil!

BAŞKAN - Vaziyet bundan ibarettir. Suhuleti bozmayalım. Birliğimizi, bütünlüğümüzü, vahdetimizi bozmayalım. Buradaki milletvekilleri sadece şu ilin milletvekili değildir…

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Onlar halkın dokunulmazlık verdiği insanlar, onlar milletvekilleri, hâlâ milletvekilidirler!

BAŞKAN - …Türkiye'nin milletvekilidir, her ilin milletvekilidir.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Sizin onların dokunulmazlığını savunmanız gerekir.

BAŞKAN - Bu inançtayız ve bendeniz tekrar ediyorum, şu Anayasa'dan ve İç Tüzük'ten dışarı çıkmam biiznillah. Ben hesap gününe inanıyorum. İlahi adalete de inanıyorum, ona göre hareket ediyorum. Hareketim böyle devam edecektir. (HDP sıralarından gürültüler)

Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Açıklamam bundan ibarettir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

GARO PAYLAN (İstanbul) - Başkan değil, başsavcısın, kabul et.

BURCU ÇELİK ÖZKAN (Muş) - 4 tane bakanı kim yargılayacak Başkan?

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurun Ahmet Bey.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Adımı kullanarak…

BAŞKAN - Kullandım.

AHMET YILDIRIM (Muş) -…konuşmamı bağlamından kopardınız. İç Tüzük 69'a göre sataşmadan söz istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun.

İki dakika…

GARO PAYLAN (İstanbul) - Cemaatin hazırladığı dosyalardan başsavcılık yapıyorsun.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Başkan, byLock'çuları da yargılayın. Buraların yarısı byLock'çularla dolu, onları yargılayın. Niye onları yargılayamıyorsunuz?

BAŞKAN - O savcılar, Türk adaleti, Türkiye adaleti gereken şekilde elinde terazisini tutacaktır, gereken kararı verecektir. Onun için, lütfen Genel Kurulun mehabetini bozmayalım.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Askerleri sokakta kamçılayan biz miyiz? Kamçıladınız, kafalarını kestiniz askerlerin.

BAŞKAN - Ben kendi görevimi biliyorum ve görevimin gereğini ifa ediyorum, ifa etmeye de devam edeceğim. Hepimizin, Türkiye'mizin geleceğini düşünmesi, birlik ve bütünlüğünü sağlaması görevimizdir, hangi partide olursak olalım.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Bunların yarısı byLock'çudur, en önde oturanlar byLock'çu, onları yargılayın. Bu ülkeye darbe teşebbüsü yapan byLock'çular aramızda.

BAŞKAN - Bakınız, 15 Temmuz faciasından sonra nasıl bir bütün içinde olduk. Biz hep bir bütün içindeyiz. Bunu bozmayacağız.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Masumiyet karinesi nerede Sayın Başkan, masumiyet karinesi? Siz başsavcı mısınız, yargıç mısınız, Meclis Başkanı mısınız?

BAŞKAN - Artı, uluslararası camiada bu mevzu komisyonlara gidiyor, kurumlara gidiyor, bu konuşmalar aksettiriliyor. Buna karşı Meclis hiçbir şey demeyecek. Diyeceksiniz, böyle kalacak. Hayır, öyle şey yok. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, HDP sıralarından gürültüler)

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Çok doğru söylediniz. Hadi yargılatın. En önde oturanlar bile byLock'çu.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Bir aydır susan dilsiz şeytandır.