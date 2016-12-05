TBMM kürsüsüne tutuklu vekillerin fotoğraflarıyla çıkan HDP’lilere ‘yakın çekim’ tartışması!

HDP Milletvekillerinin Meclis’teki konuşmaları sırasında, kürsüde yer alan tutuklu HDP’li vekillerin fotoğraflarının Meclis TV kameralarınca sansürlendiğine ilişkin tartışma yaşandı. Olaya tepki gösteren HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel, “Siz mi talimat verdiniz? Meclis görüntülerinde özellikle kürsü tam olarak gösterilmiyor” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel, “Siz milletin iradesini şu anda rehin almış durumdasınız. Sayın Başkan, siz mi talimat verdiniz Meclis görüntülerinde özellikle kürsü tam olarak gösterilmiyor. Oradaki fotoğraflar gösterilmiyor” diyerek tepki gösterdi. HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen de Twitter'dan "Sonunda bizi maskeyle kürsüye çıkaracaklar" yorumunu yaptı.

HDP Milletvekili Ayhan Bilgen’in konuşması sırasında Meclis kameraları böyle görüntü almıştı:

“Talimatım yok”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da, buna karşılık şunları söyledi:

“Türkiye’de kuvvetler ayrılığı var. Ve yargı yasamadan, yürütmeden bağımsızdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye’de kanunlar var, anayasa var. Ve hukuk devletinde gereken neyse onu yapan makamlar var. Bendeniz Meclis Başkanı’yım. Herhangi bir yere emir vermek, herhangi bir hakime, savcıya emir vermek durumunda tabii ki değilim.

"Ortada bir rehin almak yoktur, lütfen düzeltiniz. Rehin diye bir müessese Türk hukukunda yok. Tutuklama vardır. Türkiye’de bir iç savaş yoktur.

"Bu televizyonda yayın meselesinde hiçbir talimatım yoktur. Meclis Televizyonu kendi yayınını yapmaktadır.”

Kılıçdaroğlu’na sansür iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesini öngören yasa teklifinin komisyona geri çekilmesine ilişkin olarak partisinin grup toplantısında konuştuğu sırada Meclis TV’de görüntü kesilmişti.