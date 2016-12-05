Tutuklanan HDP'lilerin TBMM'deki boş koltuklarına 'Devlet' bakışı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bütçe görüşmeleri sırasında tutuklu HDP’li milletvekillerinin sıralarına bakarken çekilen bir fotoğraf dikkat çekti.

Meclis'in, aralıksız 12 gün sürecek 2017 Yılı Bütçe Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmelere katıldı.

Görüşmelerden yansıyan karelerde Bahçeli'nin bir ara HDP sıralarına uzun uzun baktığı görüldü.

1 Kasım

1 Kasım seçiminden sonra milletvekillerinin yemini öncesinde Bahçeli'nin yüzü asık bir şekilde HDP sıralarına dönerek baktığı kare, törene damga vurmuştu. Bu esnada HDP sıralarındakilerin gülüşmeleri de dikkat çeken bir başka detaydı.