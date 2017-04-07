2017 ilk çeyrek raporuna göre 'seyirci' rekor kırdı

Türk sinemasında seyirci rekoru kırılıyor. Box Office Türkiye'nin verilerine göre, 2017'nin ilk çeyreğini temsil eden ilk 13 haftada 24.7 milyon izleyici ile rekor bir sayı elde edildi.

Türkiye'de vizyona giren filmlerin, sinemada gişe hasılatına göre başarı derecesinin rakamlarını yayınlayan online veri tabanı Box Office Türkiye'nin sunduğu raporda aynı istatistik devam ederse 2017 yılı 63 ila 68 milyon seyirci ile kapatabilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, bu yıl başvuru yapılan sinema destekleri kapsamında araştırma ve geliştirme, animasyon, belgesel, kısa film yapım, senaryo ve diyalog yazım türlerinde 166 projeye, 6 milyon 540 bin lira destek verildi.

Yurtdışında uluslararası film festivallerinde ödülleri toplayan filmlerin listeye giremediği görülürken Recep İvedik 5 filmi ilk sırada yer aldı.

Box Office Türkiye, sinema salonlarında 2017'nin ilk çeyreğini oluşturan 13 haftada 24.7 milyon seyirci ile tüm zamanların en iyi başlangıcı olduğunu belirtiyor. Türkiye yapımı filmleri izleyen sayısı 16.758.762 iken yabancı filmleri izleyen sayısı 7.994.747 oldu.

Geçmiş yıllarda ilk çeyrek seyirci sayısı, yılın toplam seyirci sayısının %36,1’i ile %39,3’ünü oluşturuyor. Rekor seyircinin sinemaya gittiğini kanıtlayan bu istatistik devam ederse 2017 yılı 63 - 68 milyon seyirci ile tamamlanabilir.

Yılın ilk çeyreğinde, Türk sinemasının seyirci sayısı 16.758.762 ile bu çeyrekte kesilen bilet sayısının %68’ini yakaladı.

Türkiyeli izleyici en çok "Recep İvedik 5" filmini izledi. Şahan Gökbakar'ın çektiği seri film Recep İvedik'in beşinci filmi, 6.990.352 biletli seyirci ile bu 13 haftadaki Türk filmlerine kesilen biletlerin neredeyse yarısıyla %41,7’sini aldı.

Yabancı filmlerde de 2017'de yüzde 218 artış oldu

Yurtdışından gelen filmlerde de inanılmaz bir artış olduğunu açıklayan site, son 5 yılın ilk çeyreğindeki yabancı filmlerin seyirci sayısına göre 2013'te 3,7 milyon olan yabancı film seyircisi, 2017’de %218 artış göstererek 7,9 milyona ulaşmış durumda.

30 Aralık 2016 ile 30 Mart 2017 tarihleri arasında birinci sırada yer alan Recep İvedik 5'i Çalgı Çengi İkimiz ve Olanlar Oldu filmleri takip ediyor. Bu sırayı izleyen Moana ve Logan da yabancı filmlerde ilk sıradaki yerini koruyor.