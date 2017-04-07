İstanbul Film Festivali'nde bugün...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36'ncı İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde bugün (7 Nisan 2017) "Galalar" bölümünde yer alan "Richard III", saat 19.00'da filmin senaristi ve baş rol oyuncusu Ian McKellen'ın katılımıyla gösterilecek.

Festival, dünya sinemasının en yeni örneklerinden kült yapıtlara, usta yönetmenlerin son filmlerinden yeni keşiflere 186 uzun metrajlı ve 17 kısa filminden oluşan zengin programıyla 5 Nisan'da başladı. 15 Nisan'a dek sürecek festival, "Kaldır Kafanı" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Bugün yönetmen, yapımcı ya da oyuncu katılımıyla yapılacak film gösterimleri şöyle:

“NTV Belgesel Kuşağı” filmlerinden Beuys, 11.00’de Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 53’te Rhea Thoenges’in katılımıyla;

“Musikişinas” bölümünde yer alan Haykır Saraybosna, 16.00’da Rexx Sineması Salon 1’de filmin yönetmeni Tarık Hodzic’in katılımıyla;

“Galalar” bölümünde yer alan Richard III, 19.00’da Atlas Sineması’nda filmin senaristi ve başrol oyuncusu Ian McKellen’ın katılımıyla;

“Cinemania” bölümünde yer alan Kayıp Ruhlar Adası, 19.00’da İtalyan Kültür Merkezi’nde Sandra Scognamillo’nun katılımıyla;

“Cinemania” bölümünde yer alan Yol, 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda konukların katılımıyla;

“Nerdesin Aşkım?” bölümünde yer alan Erkek Düşmanları, 24.00’de Rexx Sineması Salon 1’de filmin oyuncularından Susanne Sachsse’ın katılımıyla gösterilecektir.

Ian McKellen İstanbullu seyircilerle buluşuyor

Festivalin onur konuğu Sir Ian McKellen, yarın 16.00’da Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyen ve sinema yazarı Melis Behlil’le bir festival sohbeti gerçekleştirecek. Sahne ve beyazperde kariyeri boyunca 40’ı aşkın uluslararası ödül alan, LGBTQ aktivizmi ile de tanınan McKellen, British Council işbirliğiyle düzenlenen bu sohbette deneyim ve görüşlerini paylaşacak. Söyleşi, Festivalin resmi instagram hesabından canlı olarak izlenebilecek.

Köprüde Buluşmalar’da diziler mercek altında

Köprüde Buluşmalar kapsamında bugün “Yeni Bir Anlatım Yeni Bir Mecra: Dizilerin Dijitale Dönüşümü” başlıklı bir sohbet gerçekleşecek. Soho House’daki sohbete, yapımcı Yamaç Okur moderatörlüğünde BLU TV CEO’su Doğan Yalçındağ ve Puhu TV Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Heni Hazbay katılacak. Sohbetin arkasından saat 13.30’da Masum ve Fi dizilerinin yeni sezon ilk bölümleri gösterilecek. Her iki gösterimden sonra, dizilerin yönetmen ve yapımcılarının da katıldığı vaka incelemeleri yapılacak.