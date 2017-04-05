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Kültür-Sanat

İstanbul Film Festivali açılışında Barış Pirhasan, Macit Koper ve Selma Güneri'ye büyük alkış: Bu ödül cezaevindeki gazeteci ve sanatçılara, hayırlı geceler...

İstanbul Film Festivali başladı...

Nurgül Yeşilçay ve Barış Pirhasan

05 Nisan 2017 01:08

T24

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36. İstanbul Uluslararası Film Festivali, onur ödülü töreniyle başladı. Açılış törenine ‘Sinema Onur Ödülü’nü alan oyuncu Macit Koper ve yönetmen Barış Pirhasan’ın sözleri damga vurdu. Koper, ödülünü aldıktan sonra “Hayırlı geceler” dilerken Pirhasan, “onurlu olmanın bugün her zamankinden zor” olduğunu belirterek ödülünü cezaevindeki sanatçı ve gazeteci dostları adına aldığını söyledi. Pirhasan ve Koper’in bu sözleri salonda büyük alkış aldı.

KalbenTİM Maslak Show Center’da yapılan ödül töreni, Kalben’in performansı ile başladı.

Kalben’in performansı sonrası geçilen onur ödüllerinin takdim edildiği törende usta sanatçı Hale Soygazi’nin elinden ödülünü alan performansıyla Türkiye sinema ve tiyatro tarihinde iz oyuncu Macit Koper, “Bu şenlik havasının devamı için herkese hayırlı geceler diliyorum” dedi. Nurgül Yeşilçay’ın elinden ödülünü alan Yeşilçam’ın en üretken yönetmenlerinden Barış Pirhasan da “Onurlu olmak bugün her zamankinden zor galiba. Ben bu ödülü şu anda cezaevlerinde kalan gazeteci, sanatçı ve bütün dostlarıma, yoldaşlarıma alıyorum” dedi.

Hale Soygazi ve Macit Koper

Türk sinemasının sinemanın gelmiş geçmiş en güzel yüzlü aktrislerinden Selma Güneri de ödülünü Ediz Hun’un elinden alırken “Çok büyük onur… O olmasaydı burada olamazdık, sanat olmazdı. Mustafa Kemal Atatürk…” diye konuştu. Törende yönetmen Çetin Tunca'ya da onur ödülü takdim edildi.

Ediz Hun ve Selma Güneri

Ayrıca sahne ve sinemanın usta oyuncusu Sir Ian McKellen'a da onur ödülü takdim edildi.

Sir Ian McKellenAçılış töreninin ardından, Tassos Boulmetis'in yönettiği Lodos / Notias filmi gösterildi.

Festivalde gösterilecek filmler için tıklayın

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