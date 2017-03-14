203 film, öğrencilere 1 liralık biletler, ulusal ve uluslararası yarışmalar; işte 36. İstanbul Film Festivali programına dair her şey...

'Ben Senin Zencin Değilim' filminden...
14 Mart 2017 19:17
36. İstanbul Film Festivali, dünya sinemasının en yeni örneklerinden kült yapıtlara, usta yönetmenlerin son filmlerinden yeni keşiflere 186 uzun metrajlı ve 17 kısa filminden oluşan zengin programıyla 5-15 Nisan günleri arasında “Kaldır Kafanı” sloganıyla gerçekleştirilecek.
Festival kapsamında 11 gün boyunca 21 bölümde 61 ülkeden 207 yönetmenin toplam 203 filminin gösteriminin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla sohbetler, konserler ve özel etkinlikler yapılacak.
36. İstanbul Film Festivali’nin programı, The Marmara Hotel Taksim’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner şunları söyledi:
“36. İstanbul Film Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 2017’de düzenleyeceği ilk festival olacak. Özenle kurgulanmış bölümleri ve zengin programıyla festival bir kez daha izleyicilerine hem uluslararası arenadan hem de Türkiye’den en yeni, en özgün, en nitelikli sinema yapıtlarını keşfetme fırsatı sunacak. Yine bu yıl Köprüde Buluşmalar platformu kapsamındaki atölye çalışmaları ve ödüllerle de Türkiye’de film endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu yıl festivaldeki önemli bir yeniliğimiz de öğrencilere hafta içi gündüz seanslarında yararlanabilecekleri 1 TL’lik öğrenci biletleri sunmamız. Bu şekilde öğrencilerin festivale erişimlerini artırmayı hedefliyor ve tüm öğrencileri festivale bekliyoruz. Bu yıl festivalde öğrencilere böyle bir imkân sunmamıza katkıda bulunan hamilere, festivalde sunduğumuz ödülleri maddi katkılarıyla destekleyen kurumlara, tüm sponsorlarımıza, değerli işbirlikleriyle bize destek veren uluslararası kültür kurumlarına ve bu yıl festivale katkıları önemli ölçüde artan başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurumlarına büyük teşekkür borçluyuz"
Festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktaran İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, Altın Lale Uluslararası Yarışma, Altın Lale Ulusal Yarışma, FACE Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alacak filmleri açıkladı.
Öğrenciler için 1 liralık bilet
İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi ve İtalyan Kültür Merkezi, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s (iki salon), Levent’te Cinemaximum Kanyon ve Kadıköy’de Rexx Sineması (iki salon) olmak üzere 9 salonda yapılacak.
Festivalde bu yıl, hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarındaki öğrenci biletleri 1 liradan satışa sunulacak.
Fragman: Nebile Hanım'ın Solucan Deliği / Mrs. Nebile's Wormhole
Festival programı
İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl, Yeşilçam’ın en üretken senaristlerinden Barış Pirhasan, doğal ve incelikli oyunculuğuyla bilinen Selma Güneri, sinema ve tiyatro oyuncusu Macit Koper, Yeşilçam'ın altın döneminden günümüze uzanan, filmografisiyle Türk sinemasının görsel diline önemli bir katkısı olan usta görüntü yönetmeni Çetin Tunca’ya takdim edilecek. Ödüller 4 Nisan Salı akşamı TİM Maslak Show Center’da yapılacak 36. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde verilecek.
Festivalin “Sinema Emek Ödülü” ise Kasım 2016’da hayatını kaybeden eğitmen ve sinefil Mithat Alam’a verildi. Sinema tutkusunu paylaşmak ve yeni kuşaklara aktarmak adına kurduğu Mithat Alam Film Merkezi'yle Türkiye’nin kültür ortamına benzersiz katkılarından dolayı Mithat Alam, festivalin "Sinema Emek Ödülü"ne layık görüldü.
Richard III, Gods and Monsters, Yüzüklerin Efendisi serisi ve X-Men filmlerindeki rolleri ile akıllara kazınan, sinemanın en sevilen oyuncularından Sir Ian McKellen İstanbul Film Festivali’nin Onur Ödülü’nü almak üzere, British Council işbirliğiyle festivalin konuğu olacak.
Ian McKellen’ın başrollerini Patrick Stewart ile paylaştığı Harold Pinter’ın yazdığı Sean Mathias’ın yönettiği No Man’s Land adlı oyunu da National Theatre Live işbirliği ile Oyun Salonu kapsamında 3,10, 11,17, 24 ve 25 Nisan’da Salon İKSV ekranlardan tiyatroseverlerle buluşacak.
36. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 8 Nisan’da başlayacak. Uluslararası ve Ulusal Altın Lale, FACE Sinemada İnsan Hakları, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışmalarında ödül kazanan filmler, 14 Nisan Cuma günü düzenlenecek 36. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde açıklanacak.
İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin büyük ödülü Altın Lale için, sinemaya yeni bakışlar temasını izleyen filmler yarışıyor. 36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Uluslararası Yarışma bölümünde 11 ülkeden 13 film yer alıyor.
Reha Erdem başkanlığındaki Uluslararası Altın Lale jürisinde yönetmen Syllas Tzoumerkas, senarist ve yapımcı Katayoon Shahabi, sinema yazarı Boyd Van Hoeij ve yönetmen Gabe Klinger yer alıyor.
Fragman: Tereddüt / Clair Obscur
Sinemada insan hakları: Face Avrupa Konseyi Sinema Ödülü verilecek
Avrupa Konseyi işbirliğiyle 11 yıldır dünyada sadece İstanbul Film Festivali’nde verilen FACE Avrupa Konseyi Sinemada İnsan Hakları Yarışması bu yıl da devam edecek. FACE Ödülü, Avrupa Konseyi ve Eurimages fonunun da ortak destek olduğu 10 bin Euro para ödülü ve bir heykelcikten oluşuyor.
Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2016-2017 sezonunda tamamlanan 12 film yarışacak. Bu yıl yarışmadaki 10 filmin dünya prömiyeri, birinin ise Türkiye prömiyeri yapılacak.
Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.
En İyi Film 150 bin lira, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu da 10 biner lira ile ödüllendirilecek. Bu yıl da Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına 50 bin lira verilecek. Türk Tuborg A.Ş. ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50 bin lira takdim edecek.
36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışma jüri başkanlığını, psikolojik gerilimden kara komedi ve kostümlü dram gibi geniş bir yelpazede sinema ve TV alanlarında çeşitli yapımlara imza atan Yağmur Taylan ve Durul Taylan üstlenecek. Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncu Nejat İşler, roman, öykü, tiyatro yazarı Sema Kaygusuz, görüntü yönetmeni Emre Erkmen ve kurgucu Çiçek Kahraman olacak.
İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda 10 bin TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışma Jürisi’nde yönetmenler Federica Di Giacomo, Ayşe Polat, Lusin Dink yer alıyor. Gösterilecek belgesellerden 8 film Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde yapacak.
İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciye buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Ulusal Kısa Film Yarışması bu yıl ikinci kez düzenlenecek.
İstanbul Film Festivali‘nin kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciye buluşturmak amacıyla başlattığı Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 11 film yer alacak. Yarışmanın jürisinde yönetmenler Vincent Dieutre, Gürcan Keltek, Ziya Demirel bulunuyor. Jüri tarafından seçilecek En İyi Kısa Film 5 bin TL ile ödüllendirilecek. Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi de yarışmadaki bir filme ödül verecek.
2012 yılında hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere CMYLMZ Fikirsanat aracılığıyla 30 bin lira ödül verilecek.
Festivalin Türkiye Sineması (Altın Lale Ulusal Yarışma, Yeni Türkiye Sineması) bölümlerinde yer alan Türkiye yapımı 13 ilk film bu ödüle aday olacak. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde senarist, yönetmen Ahu Öztürk, oyuncu Şebnem Bozoklu ve yapımcı Sinan Yabgu Ünal yer alacak.
Bu Ülke Bizim / Chez Nous / This is Our Land / Lucas Belvaux / Fransa-Belçika
Benim Mutlu Ailem / Chemi Bednieri Ojakhi / My Happy Family /Nana Ekvtimishvili, Simon Gros /Gürcistan-Almanya-Fransa
Duvarlar Arasında / Bar Bahr / In Between / Maysaloun Hamoud / İsrail
Elleri Olmayan Kız / La jeune fille sans mains / The Girl Without Hands / Sébastien Laudenbach / Fransa
Cinsler / Weirdos / Bruce McDonald / Kanada
Lady Macbeth / William Oldroyd / İngiltere
Zer / Kazım Öz / Türkiye-Almanya
Ornitolog / O Ornitólogo / The Ornithologist / João Pedro Rodrigues / Portekiz-Fransa-Brezilya
Manifesto / Julian Rosefeldt / Almanya-Avustralya
‘93 Yazı / Estiu 1993 / Summer 1993 / Carla Simon / İspanya
Ev / Home / Fien Troch / Belçika
Kasting / Casting / Nicolas Wackerbarth / Almanya
Hayvanlar / Tiere / Animals / Greg Zglinski / İsviçre-Avusturya-Polonya
Halep’in Son Adamları / Last Men in Aleppo / Feras Fayyad, Steen Johannessen / Danimarka-Almanya
Félicité / Alain Gomis / Fransa-Belçika-Senegal-Almanya-Lübnan
Kol Saati / Slava / Glory / Kristina Grozeva, Petar Valchanov / Bulgaristan-Yunanistan
Ayrılık / Raftan / Parting / Navid Mahmoudi / Afganistan-İran
Newton / Amit Masurkar / Hindistan
Mavi Sessizlik / Blue Silence / Bülent Öztürk / Türkiye-Belçika
Sürgün / Exil / Exile / Rithy Panh / Fransa-Kamboçya
Ben Senin Zencin Değilim / I Am Not Your Negro / Raoul Peck / ABD-Fransa-Belçika
Amerika Meydanı / Plateia Amerikis / Amerika Square / Yannis Sakaridis / Yunanistan-Almanya-İngiltere
Düğün / Noces / A Wedding / Stephan Streker / Belçika-Pakistan-Lüksemburg-France
Taş / The Stone / Orhan Eskiköy
İşe Yarar Bir Şey / Something Useful / Pelin Esmer
Mahalle / Inside / Buğra Gülsoy, Serhat Teoman
Bütün Saadetler Mümkündür / All Felicities Are Possible / Selman Kılıçaslan
Zer / Kazım Öz / Türkiye-Almanya
Kaygı / Inflame / Ceylan Özgün Özçelik
Mavi Sessizlik / Blue Silence / Bülent Öztürk / Türkiye-Belçika
Sarı Sıcak / Yellow Heat / Fikret Reyhan
Murtaza / Özgür Sevimli
Martı / The Seagull / Erkan Tunç
Tereddüt / Clair Obscur / Yeşim Ustaoğlu / Türkiye-Almanya-Fransa-Polonya
Kırık Kalpler Bankası / The Bank of Broken Hearts / Onur Ünlü
Paçi - Av Sanatı / Paçi - The Art Of Hunting / Elçin Elgür
Göçebe / Nomad / Emir Mavitan
Damat Koğuşu / Groom's Block / İlker Savaşkurt
Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı /The Art Of Survival For Beginners /Burak Serbest / Türkiye-Romanya-Portekiz
Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var / Don’t Tell Orhan Pamuk That His Novel Snow Is in the Film I Made About Kars / Rıza Sönmez
Eşik / Verge / Erkan Tahhuşoğlu, Ayhan Salar / Türkiye-Almanya
Mana Mou İstanbul / Nihan Arısoy
Son Yaprak / The Last Leaf / Handan Erdil
Yeşil Kırmızı / The Red Green / Ersin Kana
Aşk Bitti / Acabou o Amor / Love is Over / Mert Kaya
Sessizliğin Kardeşleri / Birayên Bêdengiyê / Brothers of Silence / Taylan Mintaş
Derdo Ana ve Ceviz Ağacı / Mother Derdo and The Walnut Tree / Serdar Önal /Türkiye-Ermenistan
Üçüncü Bölgeden Hücum Varyasyonları / Attack Variations from the Third Region / Sedat Şahin, Murat Adıyaman
Ah / Mustafa Ünlü
Blue / Mehmet Sertan Ünver
Kaybolan Bir Dil, Kaybolan Bir Mutfak / A Fading Language, a Fading Cuisine / Deniz Alphan
Toprak / The Land / Nebil Özgentürk
PROGRAM I:
Hinterlant / Outskirts / Sinan Kesova
Rodi / The Roadie / Gözde Yetişkin, Emre Sert
Siyah Çember / Black Ring / Hasan Can Dağlı
Evbark / Lost in Transition / Pınar Öğün
Beyazperdeden Yeşil Sahaya / From the Silver Screen to Soccer Field / Özgür Demirci
PROGRAM II:
İki Parça / Two Pieces / Murat Uğurlu
Devrialem / Round the World / Dilek Aydın
Nebile Hanımın Solucandeliği / Mrs. Nebile's Wormhole / Pınar Yorgancıoğlu
Zelal / Filiz Işık Bulut
Kot Farkı / Ground Level / Ayris Alptekin
Tavşan Kanı / Rabbit Blood / Yağmur Altan
Anayurt Oteli / Motherland Hotel / Ömer Kavur
Hayalet Hikâyesi / Personal Shopper / Olivier Assayas / Fransa
Dalida / Lisa Azuelos / Fransa
Lodos / Notias / Mythopathy / Tassos Boulmetis / Yunanistan
Rock’n Roll / Guillaume Canet / Fransa
Richard III / Richard Loncraine / İngiltere-ABD
İki Kadın / Sage Femme / The Midwife / Martin Provost / Fransa
Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau / L’Odyssée / The Odyssey / Jérôme Salle / Fransa
Saklı Kalanlar / The Secret Scripture / Jim Sheridan / İrlanda
Son Portre / Final Portrait / Stanley Tucci / İngiltere
Deha / Gifted / Marc Webb / ABD
Ateş Serbest / Free Fire / Ben Wheatley / İngiltere
Fransızlar / Les Habitants / Raymond Depardon / Fransa
Tuz ve Ateş / Salt and Fire / Werner Herzog / Fransa-Bolivya-ABD-Almanya-Meksika
İz / Pokot / Spoor / Agnieszka Holland / Polonya-Almanya-Çek Cumhuriyeti- İsveç-Slovakya
Sonsuz Şiir / Poesía sin fin / Endless Poetry / Alejandro Jodorowsky / Fransa-Şili
Cennet / Rai / Paradise / Andrei Konchalovsky / Rusya-Almanya
Genç Karl Marx / Le jeune Karl Marx / Young Karl Marx / Raoul Peck / Fransa-Almanya-Belçika
Unutulmayan Aşk / Rückkehr nach Montauk / Return to Montauk / Volker Schlöndorff / Almanya-Fransa-İrlanda
Nilüfer’in Kararı / Varoonegi / Inversion / Behnam Behzadi / İran
Bir Yaşam / Une Vie / A Woman’s Life / Stéphane Brizé / Fransa-Belçika
Bay Kâinat / Mister Universo / Tizza Covi, Rainer Frimmel / Avusturya-İtalya
Özgürlüğe Doğru / Le Voyage de Fanny / Fanny’s Journey / Lola Doillon / Fransa-Belçika
Saygın Vatandaş / El ciudadano ilustre / The Distinguished Citizen / Gastón Duprat, Mariano Cohn / Arjantin-İspanya
Beden ve Ruh / A Teströl és Lélekröl / On Body and Soul / Ildikó Enyedi / Macaristan
Yaralı Kalpler / Scarred Hearts / Radu Jude / Romanya-Almanya
Değişim / Sameblod / Sami Blood / Amanda Kernell / İsveç-Norveç
Porto / Gabe Klinger / Fransa-Polonya-Portekiz-ABD
Dağların Tepelerin Ardında / Me'ever Laharim Vehagvaot / Beyond the Mountains and Hills / Eran Kolirin / İsrail-Almanya-Belçika
Gece Hayatı / Nocno zivljenje / Nightlife / Damjan Kozole / Slovenya-Makedonya Cumhuriyeti-Bosna-Hersek
Ana, Sevgilim / Ana, Mon Amour / Cãlin Peter Netzer / Romanya-Almanya-Fransa
Kesişen Hayatlar / Réparer Les Vivants / Heal the Living / Katell Quillévéré / Fransa-Belçika
Kurtla Kuzu / Wolf and Sheep / Shahrbanoo Sadat / Danimarka-Fransa-İsveç-Afganistan
Şafak Sökmeden / Vor der Morgenröte / Stefan Zweig, Farewell to Europe / Maria Schrader / Almanya-Avusturya-Fransa
14. Louis’nin Ölümü / La mort de Louis XIV / The Death of Louis XIV / Albert Serra / Portekiz-Fransa-İspanya
Fixer / Fixeur / The Fixer / Adrian Sitaru / Romanya-Fransa
Kundakçı / Pyromanen / Pyromaniac / Erik Skjoldbjærg / Norveç
Yaşamak ve Diğer Şeyler / Vivir y otras ficciones / Living and Other Fictions / Jo Sol / İspanya
Kendin ve Sen / Dangsinjasingwa dangsinui geot / Yourself and Yours / Hong Sang-soo / Güney Kore
Gece Sahilde Tek Başına / Bamui haebyun-eoseo honja / On the Beach at Night Alone / Hong Sang-soo / Güney Kore
Ardıl Görüntü / Powidoki / Afterimage / Andrzej Wajda / Polonya
Ben Madame Bovary Değilim / I Am Not Madame Bovary / Feng Xiaogang / Çin
La Soledad / Jorge Thielen Armand / Venezüela
Elmas Adası / Diamond Island / Davy Chou / Fransa-Kamboçya-Almanya-Katar-Tayland
Wùlu / Daouda Coulibaly / Fransa
Kişisel Meseleler / Omor Shahsiya / Personal Affairs / Maha Haj / İsrail
Günahın İzleri / Gukôroku / Traces of Sin / Kei Ishikawa / Japonya
Mimozalar / Mimosas / Oliver Laxe / İspanya-Fas-Fransa-Katar
Aşktan Sonra / Afterlov / Stergios Paschos / Yunanistan
Vicdansız / Bezbog / Godless / Ralitza Petrova / Bulgaristan-Danimarka-Fransa
Edepliler / Los decentes / A Decent Woman / Lukas Valenta Rinner / Arjantin-Güney Kore-Avusturya
Yeni Bir Hayat / Katie Says Goodbye / Wayne Roberts / ABD
Kış / El Invierno / The Winter / Emiliano Torres / Arjantin
Av Köpekleri / Hounds of Love / Ben Young / Avustralya
Direnmeyin / Do not resist / Craig Atkinson / ABD
Dansçı / Dancer / Steven Cantor / İngiltere-Rusya-Ukrayna-ABD
Politika Kullanma Kılavuzu / Política, manual de instrucciones / Politics, Instructions Manual / Fernando León de Aranoa / İspanya
Taşınma Sanatı / The Art of Moving / Liliana Marinho de Sousa / Almanya-Türkiye
Kurtar Beni / Liberami / Federica Di Giacomo / İtalya-Fransa
Kamerainsan / Cameraperson / Kirsten Johnson / ABD
Thérèse’in Hayatları / Les Vies de Thérèse / The Lives of Thérèse / Sébastien Lifshitz / Fransa
Austerlitz / Sergei Loznitsa / Almanya
Mifune: Son Samuray / Mifune: The Last Samourai / Steven Okazaki / Japonya
Karşı Yönetmen: Ken Loach / Versus: The Life and Films of Ken Loach / Louise Osmond / İngiltere
Önemsiz Bir Adam / An Insignificant Man / Khushboo Ranka, Vinay Shukla / Hindistan-Hollanda
Amerikalı Anarşist / American Anarchist / Charlie Siskel / ABD
Beuys / Andres Veiel / Almanya
Sakatat / Gorge Coeur Ventre / Still Life / Maud Alpi / Fransa
Raw / Grave / Raw / Julia Ducournau / Fransa-Belçika
Vahşi Bölge / La Región Salvaje / The Untamed / Amat Escalante / Meksika-Danimarka-Fransa-Almanya-Norveç-İsviçre
Oyun Alanı / Plac Zabaw / Playground / Bartosz M. Kowalski / Polonya
Dağ / Monte / Amir Naderi / İtalya-Fransa
Süper Karanlık Zamanlar / Super Dark Times / Kevin Phillips / ABD
Safari / Ulrich Seidl / Avusturya
Sonuncu / Akher Wahed Fina / The Last of Us / Ala Eddine Slim / Tunus-Katar-Birleşik Arap Emirlikleri-Lübnan
Kékszakállú / Gastón Solnicki / Arjantin
Paris Büyüsü / Paris Pieds Nus / Lost in Paris / Dominique Abel, Fiona Gordon / Fransa-Belçika
Grönland’a Yolculuk / Le Voyage au Groenland / Journey to Greenland / Sébastien Betbeder / Fransa
Rocky 2 Nerede? / Where Is Rocky II? / Pierre Bismuth / Fransa-Almanya-Belçika-İtalya
Bodoslama / Laavor et hakir / Through the Wall / Rama Burshtein / İsrail
Aşk Gecesi / Una noche de amor / A Night of Love / Hernán Guerschuny / Arjantin
Apne / Apnée / Jean-Christophe Meurisse / Fransa
Kır Düğünü / Al Ma' wal Khodra wal Wajh al Hassan / Brooks, Meadows and Lovely Faces / Yousry Nasrallah / Mısır
MUSİKİŞİNAS / MUSICIANS
Django – Sürgün Melodiler / Django / Etienne Comar / Fransa
Bir Yıldız Dönüyor / Souvenir / Bavo Defurne / Belçika-Lüksemburg-Fransa
Haykır Saraybosna / Scream for me Sarajevo / Tarik Hodzic / Bosna Hersek
Gimme Danger / Jim Jarmusch / ABD
Miss Sharon Jones! / Barbara Kopple / ABD
Kurtuluş Günü / Liberation Day / Ugis Olte, Morten Traavik / Norveç, Letonya
Jota – Flamenkonun Ötesinde / Jota de Saura / Carlos Saura / İspanya
Tekvando / Taekwondo / Marco Berger, Martín Farina / Arjantin
Şeytan Tüyü / Handsome Devil / John Butler / İrlanda
Dünyamın Merkezi / Die Mitte der Welt / Center of My World / Jakob M. Erwa / Almanya-Avusturya
Gençlik Başımda Duman / Hjartasteinn / Heartstone / Gudmundur Arnar Gudmundsson / İzlanda-Danimarka
Chavela / Catherine Gund, Daresha Kyi / ABD-Meksika-İspanya
Erkek Düşmanları / The Misandrists / Bruce LaBruce / Almanya
Tanrının Unuttuğu Yer / God’s Own Country / Francis Lee / İngiltere
Mağlup Hayatlarımızın Üçlemesi / Trilogie de nos vies défaites / Trilogy of Our Lives Undone / Vincent Dieutre / Fransa-Hollanda-Belçika
Tarih Sonrasına Yolculuk / Viaggio nella dopo-storia / Journey into Post-history / Vincent Dieutre / Fransa
Yaralı Orlando / Orlando Ferito - Roland blessé / Roland Wounded / Vincent Dieutre / Fransa-İtalya
Jaurès / Vincent Dieutre / Fransa / 83’ / La huit
Bologna Centrale / Vincent Dieutre / Fransa
Kış Yolculuğum / Mon voyage d'hiver / My Winter Journey / Vincent Dieutre / Fransa
Bonne Nouvelle / Vincent Dieutre / Fransa
Karanlık Dersleri / Leçons de ténèbres / Tenebrae Lessons / Vincent Dieutre / Fransa-Belçika
Harap Roma / Rome désolée / Desolate Rome / Vincent Dieutre / Fransa
Azgelişmişliğin Anıları / Memorias del subdesarollo / Memories of Underdevelopment / Tomás Gutiérrez Alea / Küba
Korkuyla Uyan / Wake in Fright / Ted Kotcheff / Avustralya-ABD
Her Şey Geçici / Nothing Lasts Forever / Tom Schiller / ABD
Falstaff (Geceyarısında Çanlar) / Falstaff (Chimes at Midnight) / Orson Welles / İsviçre-Fransa-İspanya
Gümüş Küre / Na srebrnym globie / On the Silver Globe / Andrzej Zulawski / Polonya
Suspiria / Dario Argento / İtalya
Baba / The Godfather / Francis Ford Coppola / ABD
Yol / Şerif Gören / Türkiye-İsviçre-Fransa
Kayıp Ruhlar Adası / Island of Lost Souls / Erle C. Kenton
Beni Eve Götür / Take Me Home / Abbas Kiarostami / İran / + Abbas Kiarostami ile 76 Dakika, 15 Saniye / 76 Minutes and 15 Seconds with Abbas Kiarostami / Seifollah Samadian
Mulholland Çıkmazı / Mulholland Drive / David Lynch / Fransa-ABD
Ghost in the Shell / Kokaku Kidotai / Ghost in the Shell / Mamoru Oshii / Japonya
O da Beni Seviyor / Summer Love / Barış Pirhasan / Türkiye-Macaristan
1984 / Michael Radford / İngiltere
F. Percy Smith’in Özel Dünyası / Minute Bodies: The Intimate World of F. Percy Smith / Stuart A. Staples / İngiltere
Son Kuşlar / Last Birds / Erdoğan Tokatlı
Taang / De’ang / Ta’ang / Wang Bing / Hong Kong-Fransa
Vanda’nın Odasında / No Quarto da Vanda / In Vanda’s Room / Pedro Costa / Portekiz-Almanya-İsviçre
Komşu Sesler / O Som ao Redor / Neighboring Sounds / Kleber Mendonça Filho / Brezilya
Beyaz Bant / Das Weisse Band / The White Ribbon / Michael Haneke / Almanya-Avusturya-Fransa-İtalya
40 Günlük Sessizlik / Chilla / 40 Days of Silence / Saodat Ismailova / Özbekistan-Hollanda-Almanya-Fransa
Elma / Sib / The Apple / Samira Makhmalbaf / İran-Fransa
Youkali / Oswaldo Díaz Medina / Almanya
Toponimi / Toponimia / Toponymy / Jonathan Perel / Arjantin
Peki Şimdi? Hatırlat Bana / E Agora? Lembra-me / What Now? Remind Me / Joaquim Pinto / Portekiz-İspanya
Dogville / Lars Von Trier / Hollanda-Danimarka-İngiltere-Fransa-Finlandiya-İsveç-Almanya-İtalya-Norveç
Pornolaştırılmış Evler / Pornified Homes / Andrés Jacque
Komşular / Neighbours / Norman McLaren
Ateşli Anneler / Moms on Fire / Joanna Rytel
Kimliğin Üçlü Kuralı / Der Dreisatz der Identität / Identity’s Rule of Three / Bertold Stallmach, Nina Fischer, Maroan el Sani
9 Gün–Halep’teki Penceremden / 9 Days–From My Window in Aleppo /Thomas Vroege, Floor van der Meulen, Issa Touma
ETİKETLERİKSVİstanbul Film Festivali
© Tüm hakları saklıdır.