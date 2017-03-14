T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

203 film, öğrencilere 1 liralık biletler, ulusal ve uluslararası yarışmalar; işte 36. İstanbul Film Festivali programına dair her şey...

Program, 5-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek

&#39;Ben Senin Zencin Değilim&#39; filminden...

14 Mart 2017 19:17

36. İstanbul Film Festivali, dünya sinemasının en yeni örneklerinden kült yapıtlara, usta yönetmenlerin son filmlerinden yeni keşiflere 186 uzun metrajlı ve 17 kısa filminden oluşan zengin programıyla 5-15 Nisan günleri arasında “Kaldır Kafanı” sloganıyla gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında 11 gün boyunca 21 bölümde 61 ülkeden 207 yönetmenin toplam 203 filminin gösteriminin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla sohbetler, konserler ve özel etkinlikler yapılacak.

36. İstanbul Film Festivali’nin programı, The Marmara Hotel Taksim’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner şunları söyledi:

“36. İstanbul Film Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 2017’de düzenleyeceği ilk festival olacak. Özenle kurgulanmış bölümleri ve zengin programıyla festival bir kez daha izleyicilerine hem uluslararası arenadan hem de Türkiye’den en yeni, en özgün, en nitelikli sinema yapıtlarını keşfetme fırsatı sunacak. Yine bu yıl Köprüde Buluşmalar platformu kapsamındaki atölye çalışmaları ve ödüllerle de Türkiye’de film endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu yıl festivaldeki önemli bir yeniliğimiz de öğrencilere hafta içi gündüz seanslarında yararlanabilecekleri 1 TL’lik öğrenci biletleri sunmamız. Bu şekilde öğrencilerin festivale erişimlerini artırmayı hedefliyor ve tüm öğrencileri festivale bekliyoruz. Bu yıl festivalde öğrencilere böyle bir imkân sunmamıza katkıda bulunan hamilere, festivalde sunduğumuz ödülleri maddi katkılarıyla destekleyen kurumlara, tüm sponsorlarımıza, değerli işbirlikleriyle bize destek veren uluslararası kültür kurumlarına ve bu yıl festivale katkıları önemli ölçüde artan başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurumlarına büyük teşekkür borçluyuz"

Festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktaran İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, Altın Lale Uluslararası Yarışma, Altın Lale Ulusal Yarışma, FACE Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alacak filmleri açıkladı.

Öğrenciler için 1 liralık bilet

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi ve İtalyan Kültür Merkezi, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s (iki salon), Levent’te Cinemaximum Kanyon ve Kadıköy’de Rexx Sineması (iki salon) olmak üzere 9 salonda yapılacak. 

Festivalde bu yıl, hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarındaki öğrenci biletleri 1 liradan satışa sunulacak.

Fragman: Nebile Hanım'ın Solucan Deliği / Mrs. Nebile's Wormhole

Festival programı

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl, Yeşilçam’ın en üretken senaristlerinden Barış Pirhasan, doğal ve incelikli oyunculuğuyla bilinen Selma Güneri, sinema ve tiyatro oyuncusu Macit Koper, Yeşilçam'ın altın döneminden günümüze uzanan, filmografisiyle Türk sinemasının görsel diline önemli bir katkısı olan usta görüntü yönetmeni Çetin Tunca’ya takdim edilecek. Ödüller 4 Nisan Salı akşamı TİM Maslak Show Center’da yapılacak 36. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde verilecek.

Festivalin “Sinema Emek Ödülü” ise Kasım 2016’da hayatını kaybeden eğitmen ve sinefil Mithat Alam’a verildi. Sinema tutkusunu paylaşmak ve yeni kuşaklara aktarmak adına kurduğu Mithat Alam Film Merkezi'yle Türkiye’nin kültür ortamına benzersiz katkılarından dolayı Mithat Alam, festivalin "Sinema Emek Ödülü"ne layık görüldü.

Ian Mckellen, İstanbul Film Festivali'nin onur konuğu

Richard III, Gods and Monsters, Yüzüklerin Efendisi serisi ve X-Men filmlerindeki rolleri ile akıllara kazınan, sinemanın en sevilen oyuncularından Sir Ian McKellen İstanbul Film Festivali’nin Onur Ödülü’nü almak üzere, British Council işbirliğiyle festivalin konuğu olacak.

Ian McKellen’ın başrollerini Patrick Stewart ile paylaştığı Harold Pinter’ın yazdığı Sean Mathias’ın yönettiği No Man’s Land adlı oyunu da National Theatre Live işbirliği ile Oyun Salonu kapsamında 3,10, 11,17, 24 ve 25 Nisan’da Salon İKSV ekranlardan tiyatroseverlerle buluşacak.

Festivalde yarışma heyecanı

36. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 8 Nisan’da başlayacak. Uluslararası ve Ulusal Altın Lale, FACE Sinemada İnsan Hakları, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışmalarında ödül kazanan filmler, 14 Nisan Cuma günü düzenlenecek 36. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde açıklanacak.

11 ülkeden 13 film

İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin büyük ödülü Altın Lale için, sinemaya yeni bakışlar temasını izleyen filmler yarışıyor. 36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Uluslararası Yarışma bölümünde 11 ülkeden 13 film yer alıyor. 

Reha Erdem başkanlığındaki Uluslararası Altın Lale jürisinde yönetmen Syllas Tzoumerkas, senarist ve yapımcı Katayoon Shahabi, sinema yazarı Boyd Van Hoeij ve yönetmen Gabe Klinger yer alıyor. 

Fragman: Tereddüt / Clair Obscur

Sinemada insan hakları: Face Avrupa Konseyi Sinema Ödülü verilecek

Avrupa Konseyi işbirliğiyle 11 yıldır dünyada sadece İstanbul Film Festivali’nde verilen FACE Avrupa Konseyi Sinemada İnsan Hakları Yarışması bu yıl da devam edecek. FACE Ödülü, Avrupa Konseyi ve Eurimages fonunun da ortak destek olduğu 10 bin Euro para ödülü ve bir heykelcikten oluşuyor.

Altın Lale Ulusal Yarışması'nda 12 film yarışacak

Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2016-2017 sezonunda tamamlanan 12 film yarışacak. Bu yıl yarışmadaki 10 filmin dünya prömiyeri, birinin ise Türkiye prömiyeri yapılacak. 

Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek. 

En İyi Film 150 bin lira, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu da 10 biner lira ile ödüllendirilecek. Bu yıl da Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına 50 bin lira verilecek. Türk Tuborg A.Ş. ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50 bin lira takdim edecek. 

36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışma jüri başkanlığını, psikolojik gerilimden kara komedi ve kostümlü dram gibi geniş bir yelpazede sinema ve TV alanlarında çeşitli yapımlara imza atan Yağmur Taylan ve Durul Taylan üstlenecek. Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncu Nejat İşler, roman, öykü, tiyatro yazarı Sema Kaygusuz, görüntü yönetmeni Emre Erkmen ve kurgucu Çiçek Kahraman olacak.

Ulusal belgesel yarışması da yapılacak

İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda 10 bin TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışma Jürisi’nde yönetmenler Federica Di Giacomo, Ayşe Polat, Lusin Dink yer alıyor. Gösterilecek belgesellerden 8 film Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde yapacak.

Ulusal kısa film yarışması bu yıl 2. kez düzenlenecek

İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciye buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Ulusal Kısa Film Yarışması bu yıl ikinci kez düzenlenecek. 

İstanbul Film Festivali‘nin kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciye buluşturmak amacıyla başlattığı Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 11 film yer alacak. Yarışmanın jürisinde yönetmenler Vincent Dieutre, Gürcan Keltek, Ziya Demirel bulunuyor. Jüri tarafından seçilecek En İyi Kısa Film 5 bin TL ile ödüllendirilecek. Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi de yarışmadaki bir filme ödül verecek.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film ödülünün sahibine 30 bin lira

2012 yılında hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere CMYLMZ Fikirsanat aracılığıyla 30 bin lira ödül verilecek. 

Festivalin Türkiye Sineması (Altın Lale Ulusal Yarışma, Yeni Türkiye Sineması) bölümlerinde yer alan Türkiye yapımı 13 ilk film bu ödüle aday olacak. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde senarist, yönetmen Ahu Öztürk, oyuncu Şebnem Bozoklu ve yapımcı Sinan Yabgu Ünal yer alacak.

Uluslararası yarışma

  • Bu Ülke Bizim / Chez Nous / This is Our Land / Lucas Belvaux / Fransa-Belçika

  • Benim Mutlu Ailem / Chemi Bednieri Ojakhi / My Happy Family /Nana Ekvtimishvili, Simon Gros /Gürcistan-Almanya-Fransa

  • Duvarlar Arasında / Bar Bahr / In Between / Maysaloun Hamoud / İsrail

  • Elleri Olmayan Kız / La jeune fille sans mains / The Girl Without Hands / Sébastien Laudenbach / Fransa

  • Cinsler / Weirdos / Bruce McDonald / Kanada

  • Lady Macbeth / William Oldroyd / İngiltere

  • Zer / Kazım Öz / Türkiye-Almanya

  • Ornitolog / O Ornitólogo / The Ornithologist / João Pedro Rodrigues / Portekiz-Fransa-Brezilya

  • Manifesto / Julian Rosefeldt / Almanya-Avustralya

  • ‘93 Yazı / Estiu 1993 / Summer 1993 / Carla Simon / İspanya

  • Ev / Home / Fien Troch / Belçika

  • Kasting / Casting / Nicolas Wackerbarth / Almanya

  • Hayvanlar / Tiere / Animals / Greg Zglinski / İsviçre-Avusturya-Polonya

Sinemada İnsan Hakları Yarışması 

  • Halep’in Son Adamları / Last Men in Aleppo / Feras Fayyad, Steen Johannessen / Danimarka-Almanya

  • Félicité / Alain Gomis / Fransa-Belçika-Senegal-Almanya-Lübnan

  • Kol Saati / Slava / Glory / Kristina Grozeva, Petar Valchanov / Bulgaristan-Yunanistan

  • Ayrılık / Raftan / Parting / Navid Mahmoudi / Afganistan-İran

  • Newton /  Amit Masurkar / Hindistan

  • Mavi Sessizlik / Blue Silence / Bülent Öztürk / Türkiye-Belçika  

  • Sürgün / Exil / Exile / Rithy Panh / Fransa-Kamboçya

  • Ben Senin Zencin Değilim / I Am Not Your Negro / Raoul Peck / ABD-Fransa-Belçika

  • Amerika Meydanı / Plateia Amerikis / Amerika Square / Yannis Sakaridis / Yunanistan-Almanya-İngiltere

  • Düğün / Noces / A Wedding / Stephan Streker / Belçika-Pakistan-Lüksemburg-France

Ulusal Altın Lale Yarışması

  • Taş / The Stone / Orhan Eskiköy

  • İşe Yarar Bir Şey / Something Useful / Pelin Esmer

  • Mahalle / Inside / Buğra Gülsoy, Serhat Teoman

  • Bütün Saadetler Mümkündür / All Felicities Are Possible / Selman Kılıçaslan

  • Zer / Kazım Öz / Türkiye-Almanya

  • Kaygı / Inflame / Ceylan Özgün Özçelik

  • Mavi Sessizlik / Blue Silence / Bülent Öztürk / Türkiye-Belçika

  • Sarı Sıcak / Yellow Heat / Fikret Reyhan

  • Murtaza / Özgür Sevimli

  • Martı / The Seagull / Erkan Tunç

  • Tereddüt / Clair Obscur / Yeşim Ustaoğlu / Türkiye-Almanya-Fransa-Polonya

  • Kırık Kalpler Bankası / The Bank of Broken Hearts / Onur Ünlü

Yeni Türkiye Sineması 

  • Paçi - Av Sanatı / Paçi - The Art Of Hunting / Elçin Elgür

  • Göçebe / Nomad / Emir Mavitan

  • Damat Koğuşu / Groom's Block / İlker Savaşkurt

  • Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı /The Art Of Survival For Beginners /Burak Serbest / Türkiye-Romanya-Portekiz

  • Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var / Don’t Tell Orhan Pamuk That His Novel Snow Is in the Film I Made About Kars / Rıza Sönmez

  • Eşik / Verge / Erkan Tahhuşoğlu, Ayhan Salar / Türkiye-Almanya

Ulusal Belgesel Yarışması 

  • Mana Mou İstanbul / Nihan Arısoy

  • Son Yaprak / The Last Leaf / Handan Erdil

  • Yeşil Kırmızı / The Red Green / Ersin Kana

  • Aşk Bitti / Acabou o Amor / Love is Over / Mert Kaya

  • Sessizliğin Kardeşleri / Birayên Bêdengiyê / Brothers of Silence / Taylan Mintaş

  • Derdo Ana ve Ceviz Ağacı / Mother Derdo and The Walnut Tree / Serdar Önal /Türkiye-Ermenistan

  • Üçüncü Bölgeden Hücum Varyasyonları / Attack Variations from the Third Region / Sedat Şahin, Murat Adıyaman

  • Ah / Mustafa Ünlü

  • Blue / Mehmet Sertan Ünver

Özel gösterimler

  • Kaybolan Bir Dil, Kaybolan Bir Mutfak / A Fading Language, a Fading Cuisine / Deniz Alphan

  • Toprak / The Land / Nebil Özgentürk

Ulusal kısa film yarışması 

PROGRAM I:

  • Hinterlant / Outskirts / Sinan Kesova

  • Rodi / The Roadie / Gözde Yetişkin, Emre Sert

  • Siyah Çember / Black Ring / Hasan Can Dağlı

  • Evbark / Lost in Transition / Pınar Öğün

  • Beyazperdeden Yeşil Sahaya / From the Silver Screen to Soccer Field / Özgür Demirci

PROGRAM II:

  • İki Parça / Two Pieces / Murat Uğurlu

  • Devrialem / Round the World / Dilek Aydın

  • Nebile Hanımın Solucandeliği / Mrs. Nebile's Wormhole / Pınar Yorgancıoğlu

  • Zelal / Filiz Işık Bulut

  • Kot Farkı / Ground Level / Ayris Alptekin

  • Tavşan Kanı / Rabbit Blood / Yağmur Altan

Türk klasikleri yeniden

  • Anayurt Oteli / Motherland Hotel / Ömer Kavur

Galalar / GALAS

  • Hayalet Hikâyesi / Personal Shopper / Olivier Assayas / Fransa

  • Dalida / Lisa Azuelos / Fransa

  • Lodos / Notias / Mythopathy / Tassos Boulmetis / Yunanistan

  • Rock’n Roll / Guillaume Canet / Fransa

  • Richard III / Richard Loncraine / İngiltere-ABD

  • İki Kadın / Sage Femme / The Midwife / Martin Provost / Fransa

  • Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau / L’Odyssée / The Odyssey / Jérôme Salle / Fransa

  • Saklı Kalanlar / The Secret Scripture / Jim Sheridan / İrlanda

  • Son Portre / Final Portrait / Stanley Tucci / İngiltere

  • Deha / Gifted / Marc Webb / ABD

  • Ateş Serbest / Free Fire / Ben Wheatley / İngiltere

Yıllara meydan okuyanlar

  • Fransızlar / Les Habitants / Raymond Depardon / Fransa

  • Tuz ve Ateş / Salt and Fire / Werner Herzog / Fransa-Bolivya-ABD-Almanya-Meksika

  • İz / Pokot / Spoor / Agnieszka Holland / Polonya-Almanya-Çek Cumhuriyeti- İsveç-Slovakya

  • Sonsuz Şiir / Poesía sin fin / Endless Poetry / Alejandro Jodorowsky / Fransa-Şili

  • Cennet / Rai / Paradise / Andrei Konchalovsky / Rusya-Almanya

  • Genç Karl Marx / Le jeune Karl Marx / Young Karl Marx / Raoul Peck / Fransa-Almanya-Belçika

  • Unutulmayan Aşk / Rückkehr nach Montauk / Return to Montauk / Volker Schlöndorff / Almanya-Fransa-İrlanda

Dünya festivallerinden

  • Nilüfer’in Kararı / Varoonegi / Inversion / Behnam Behzadi / İran

  • Bir Yaşam / Une Vie / A Woman’s Life / Stéphane Brizé / Fransa-Belçika

  • Bay Kâinat / Mister Universo / Tizza Covi, Rainer Frimmel / Avusturya-İtalya

  • Özgürlüğe Doğru / Le Voyage de Fanny / Fanny’s Journey / Lola Doillon / Fransa-Belçika

  • Saygın Vatandaş / El ciudadano ilustre / The Distinguished Citizen / Gastón Duprat, Mariano Cohn / Arjantin-İspanya

  • Beden ve Ruh / A Teströl és Lélekröl / On Body and Soul / Ildikó Enyedi / Macaristan

  • Yaralı Kalpler / Scarred Hearts / Radu Jude / Romanya-Almanya

  • Değişim / Sameblod / Sami Blood / Amanda Kernell / İsveç-Norveç

  • Porto / Gabe Klinger / Fransa-Polonya-Portekiz-ABD

  • Dağların Tepelerin Ardında / Me'ever Laharim Vehagvaot / Beyond the Mountains and Hills / Eran Kolirin / İsrail-Almanya-Belçika

  • Gece Hayatı / Nocno zivljenje / Nightlife / Damjan Kozole / Slovenya-Makedonya Cumhuriyeti-Bosna-Hersek

  • Ana, Sevgilim / Ana, Mon Amour / Cãlin Peter Netzer / Romanya-Almanya-Fransa

  • Kesişen Hayatlar / Réparer Les Vivants / Heal the Living / Katell Quillévéré / Fransa-Belçika

  • Kurtla Kuzu / Wolf and Sheep / Shahrbanoo Sadat / Danimarka-Fransa-İsveç-Afganistan

  • Şafak Sökmeden / Vor der Morgenröte / Stefan Zweig, Farewell to Europe / Maria Schrader / Almanya-Avusturya-Fransa

  • 14. Louis’nin Ölümü / La mort de Louis XIV / The Death of Louis XIV / Albert Serra / Portekiz-Fransa-İspanya

  • Fixer / Fixeur / The Fixer / Adrian Sitaru / Romanya-Fransa

  • Kundakçı / Pyromanen / Pyromaniac / Erik Skjoldbjærg / Norveç

  • Yaşamak ve Diğer Şeyler / Vivir y otras ficciones / Living and Other Fictions / Jo Sol / İspanya

  • Kendin ve Sen / Dangsinjasingwa dangsinui geot / Yourself and Yours / Hong Sang-soo / Güney Kore

  • Gece Sahilde Tek Başına / Bamui haebyun-eoseo honja / On the Beach at Night Alone / Hong Sang-soo / Güney Kore

  • Ardıl Görüntü / Powidoki / Afterimage / Andrzej Wajda / Polonya

  • Ben Madame Bovary Değilim / I Am Not Madame Bovary / Feng Xiaogang / Çin

Genç ustalar

  • La Soledad / Jorge Thielen Armand / Venezüela

  • Elmas Adası / Diamond Island / Davy Chou / Fransa-Kamboçya-Almanya-Katar-Tayland

  • Wùlu / Daouda Coulibaly / Fransa

  • Kişisel Meseleler / Omor Shahsiya / Personal Affairs / Maha Haj / İsrail

  • Günahın İzleri / Gukôroku / Traces of Sin / Kei Ishikawa / Japonya

  • Mimozalar / Mimosas / Oliver Laxe / İspanya-Fas-Fransa-Katar

  • Aşktan Sonra / Afterlov / Stergios Paschos / Yunanistan

  • Vicdansız / Bezbog / Godless / Ralitza Petrova / Bulgaristan-Danimarka-Fransa

  • Edepliler / Los decentes / A Decent Woman / Lukas Valenta Rinner / Arjantin-Güney Kore-Avusturya

  • Yeni Bir Hayat / Katie Says Goodbye / Wayne Roberts / ABD

  • Kış / El Invierno / The Winter / Emiliano Torres / Arjantin

  • Av Köpekleri / Hounds of Love / Ben Young / Avustralya

NTV Belgesel Kuşağı

  • Direnmeyin / Do not resist / Craig Atkinson / ABD

  • Dansçı / Dancer / Steven Cantor / İngiltere-Rusya-Ukrayna-ABD

  • Politika Kullanma Kılavuzu / Política, manual de instrucciones / Politics, Instructions Manual / Fernando León de Aranoa / İspanya

  • Taşınma Sanatı / The Art of Moving / Liliana Marinho de Sousa / Almanya-Türkiye

  • Kurtar Beni / Liberami / Federica Di Giacomo / İtalya-Fransa

  • Kamerainsan / Cameraperson / Kirsten Johnson / ABD

  • Thérèse’in Hayatları / Les Vies de Thérèse / The Lives of Thérèse  / Sébastien Lifshitz / Fransa

  • Austerlitz / Sergei Loznitsa / Almanya

  • Mifune: Son Samuray / Mifune: The Last Samourai / Steven Okazaki / Japonya

  • Karşı Yönetmen: Ken Loach / Versus: The Life and Films of Ken Loach / Louise Osmond / İngiltere

  • Önemsiz Bir Adam / An Insignificant Man /  Khushboo Ranka, Vinay Shukla / Hindistan-Hollanda

  • Amerikalı Anarşist / American Anarchist / Charlie Siskel / ABD

  • Beuys / Andres Veiel / Almanya

Mayınlı bölge

  • Sakatat / Gorge Coeur Ventre / Still Life / Maud Alpi / Fransa

  • Raw / Grave / Raw / Julia Ducournau /  Fransa-Belçika

  • Vahşi Bölge / La Región Salvaje / The Untamed / Amat Escalante / Meksika-Danimarka-Fransa-Almanya-Norveç-İsviçre

  • Oyun Alanı / Plac Zabaw / Playground /  Bartosz M. Kowalski / Polonya

  • Dağ / Monte / Amir Naderi / İtalya-Fransa

  • Süper Karanlık Zamanlar / Super Dark Times / Kevin Phillips / ABD

  • Safari / Ulrich Seidl / Avusturya

  • Sonuncu / Akher Wahed Fina / The Last of Us / Ala Eddine Slim / Tunus-Katar-Birleşik Arap Emirlikleri-Lübnan

  • Kékszakállú / Gastón Solnicki / Arjantin

Antidepresan

  • Paris Büyüsü / Paris Pieds Nus / Lost in Paris /  Dominique Abel, Fiona Gordon / Fransa-Belçika

  • Grönland’a Yolculuk / Le Voyage au Groenland / Journey to Greenland / Sébastien Betbeder / Fransa

  • Rocky 2 Nerede? / Where Is Rocky II? / Pierre Bismuth / Fransa-Almanya-Belçika-İtalya

  • Bodoslama / Laavor et hakir / Through the Wall / Rama Burshtein / İsrail

  • Aşk Gecesi / Una noche de amor / A Night of Love / Hernán Guerschuny / Arjantin

  • Apne / Apnée / Jean-Christophe Meurisse / Fransa

  • Kır Düğünü / Al Ma' wal Khodra wal Wajh al Hassan / Brooks, Meadows and Lovely Faces / Yousry Nasrallah / Mısır

 

MUSİKİŞİNAS / MUSICIANS

 

  • Django – Sürgün Melodiler / Django / Etienne Comar / Fransa

  • Bir Yıldız Dönüyor / Souvenir / Bavo Defurne / Belçika-Lüksemburg-Fransa

  • Haykır Saraybosna / Scream for me Sarajevo / Tarik Hodzic / Bosna Hersek

  • Gimme Danger / Jim Jarmusch / ABD

  • Miss Sharon Jones! / Barbara Kopple / ABD

  • Kurtuluş Günü / Liberation Day / Ugis Olte, Morten Traavik / Norveç, Letonya

  • Jota – Flamenkonun Ötesinde / Jota de Saura / Carlos Saura / İspanya

Nerdesin aşkım?

  • Tekvando / Taekwondo / Marco Berger, Martín Farina / Arjantin

  • Şeytan Tüyü / Handsome Devil / John Butler / İrlanda

  • Dünyamın Merkezi / Die Mitte der Welt / Center of My World / Jakob M. Erwa / Almanya-Avusturya

  • Gençlik Başımda Duman / Hjartasteinn / Heartstone / Gudmundur Arnar Gudmundsson / İzlanda-Danimarka

  • Chavela / Catherine Gund, Daresha Kyi / ABD-Meksika-İspanya

  • Erkek Düşmanları / The Misandrists / Bruce LaBruce / Almanya

  • Tanrının Unuttuğu Yer / God’s Own Country / Francis Lee / İngiltere

Vincent Dieutre: Yalnızlık Alıştırmaları 

  • Mağlup Hayatlarımızın Üçlemesi / Trilogie de nos vies défaites / Trilogy of Our Lives Undone / Vincent Dieutre / Fransa-Hollanda-Belçika

  • Tarih Sonrasına Yolculuk / Viaggio nella dopo-storia / Journey into Post-history / Vincent Dieutre / Fransa

  • Yaralı Orlando / Orlando Ferito - Roland blessé / Roland Wounded / Vincent Dieutre / Fransa-İtalya

  • Jaurès / Vincent Dieutre / Fransa / 83’ /  La huit

  • Bologna Centrale / Vincent Dieutre / Fransa

  • Kış Yolculuğum / Mon voyage d'hiver / My Winter Journey / Vincent Dieutre / Fransa

  • Bonne Nouvelle / Vincent Dieutre / Fransa

  • Karanlık Dersleri / Leçons de ténèbres / Tenebrae Lessons / Vincent Dieutre / Fransa-Belçika

  • Harap Roma / Rome désolée / Desolate Rome / Vincent Dieutre / Fransa

Gömülü hazineler

  • Azgelişmişliğin Anıları / Memorias del subdesarollo / Memories of Underdevelopment / Tomás Gutiérrez Alea / Küba

  • Korkuyla Uyan / Wake in Fright / Ted Kotcheff / Avustralya-ABD

  • Her Şey Geçici / Nothing Lasts Forever / Tom Schiller / ABD

  • Falstaff (Geceyarısında Çanlar) / Falstaff (Chimes at Midnight) / Orson Welles / İsviçre-Fransa-İspanya

  • Gümüş Küre / Na srebrnym globie / On the Silver Globe / Andrzej Zulawski / Polonya

Cinemania

  • Suspiria / Dario Argento / İtalya

  • Baba / The Godfather / Francis Ford Coppola / ABD

  • Yol / Şerif Gören / Türkiye-İsviçre-Fransa

  • Kayıp Ruhlar Adası / Island of Lost Souls / Erle C. Kenton

  • Beni Eve Götür / Take Me Home / Abbas Kiarostami / İran / + Abbas Kiarostami ile 76 Dakika, 15 Saniye / 76 Minutes and 15 Seconds with Abbas Kiarostami / Seifollah Samadian

  • Mulholland Çıkmazı / Mulholland Drive / David Lynch / Fransa-ABD

  • Ghost in the Shell / Kokaku Kidotai / Ghost in the Shell / Mamoru Oshii / Japonya

  • O da Beni Seviyor / Summer Love / Barış Pirhasan / Türkiye-Macaristan

  • 1984 / Michael Radford / İngiltere

  • F. Percy Smith’in Özel Dünyası / Minute Bodies: The Intimate World of F. Percy Smith / Stuart A. Staples / İngiltere

  • Son Kuşlar / Last Birds / Erdoğan Tokatlı

İyi Bir Komşu

  • Taang / De’ang / Ta’ang / Wang Bing / Hong Kong-Fransa

  • Vanda’nın Odasında / No Quarto da Vanda / In Vanda’s Room / Pedro Costa / Portekiz-Almanya-İsviçre

  • Komşu Sesler / O Som ao Redor / Neighboring Sounds / Kleber Mendonça Filho / Brezilya

  • Beyaz Bant / Das Weisse Band / The White Ribbon / Michael Haneke / Almanya-Avusturya-Fransa-İtalya

  • 40 Günlük Sessizlik / Chilla / 40 Days of Silence / Saodat Ismailova / Özbekistan-Hollanda-Almanya-Fransa

  • Elma / Sib / The Apple / Samira Makhmalbaf / İran-Fransa

  • Youkali / Oswaldo Díaz Medina / Almanya

  • Toponimi / Toponimia / Toponymy / Jonathan Perel / Arjantin

  • Peki Şimdi? Hatırlat Bana / E Agora? Lembra-me / What Now? Remind Me / Joaquim Pinto / Portekiz-İspanya

  • Dogville / Lars Von Trier / Hollanda-Danimarka-İngiltere-Fransa-Finlandiya-İsveç-Almanya-İtalya-Norveç

İyi Bir Komşu- Kısalar 

  • Pornolaştırılmış Evler / Pornified Homes / Andrés Jacque

  • Komşular / Neighbours / Norman McLaren

  • Ateşli Anneler / Moms on Fire / Joanna Rytel

  • Kimliğin Üçlü Kuralı / Der Dreisatz der Identität / Identity’s Rule of Three  / Bertold Stallmach, Nina Fischer, Maroan el Sani

  • 9 Gün–Halep’teki Penceremden / 9 Days–From My Window in Aleppo /Thomas Vroege, Floor van der Meulen, Issa Touma

ETİKETLER

İKSVİstanbul Film Festivali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24