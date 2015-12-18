2015'te 12 Eylül zihniyeti; işte toplatma kararı verilen kitaplar

18 Aralık 2015 03:00
Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliği, 11 Ekim 2015 tarihinde Gaziantep, Balıkesir, Hatay ve Siirt'teki eşzamanlı operasyonlarda KCK, YDG-H ve YPG’ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alının 21 kişinin evlerinde yapılan aramalarda el konulan çok sayıda yayın hakkında ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle toplatma kararı verildi.
Toplatma kararı verilen kitaplar arasında T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal'in “Delila Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri” ve “Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri” kitapları ile gazeteci Tuğçe Tatari’nin “Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değildim” kitabı, Müslüm Yücel’in "Abdullah Öcalan Amara’dan İmaralı’ya" kitabı, Abdullah Öcalan’ın "Kürt Aşkı Sosyalizmde Israr İnsan Olmakta Isrardır" ve "Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü" adlı kitaplarının yanı sıra Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan çok sayıda kitap da bulunuyor. Özgür Kadın Akademisi tarafından yayımlanan "Jineoloji Tartışmaları" isimli bir kitap hakkında da toplatma kararı verilmesi dikkat çekti.
Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliği kararında Anayasa’nın ‘Basın hürriyeti” başlığını taşıyan 28. Maddesi Basın Kanunu’nun 25. Maddesi uyarında söz konusu kitaplar hakkında toplatma kararı verildiği ifade edildi. “Ele geçirilen materyaller üzerinde yapılan incelemede, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasının yapıldığı, suç işlemek için alenen tahrikte bulunduğu, suçun ve suçlunun övüldüğü kanaatine varılmıştır” dendi.
İşte hakkına toplatma kararı verilen 30 kitap ve yayının listesi:
Hasan Cemal’in yazdığı Delila Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri kitabı
Hasan Cemal’in yazdığı Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri kitabı
Tuğçe Tatari’nin “Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değildim” kitabı
Abdullah Öcalan’ın Kürt Aşkı kitabı
Abdullah Öcalan’ın Sosyalizmde Israr İnsan Olmakta Isrardır adlı kitabı
Abdullah Öcalan’ın Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü kitabı
Ahmet Tahir’in Gün Işığında Zap kitabı
Emin Sarı’nın ilk Kurşunlu Yıllar 15 Ağustos 1984 Şemdinli kitabı
Fuat Kav’ın yazdığı Mavi Ring
Murat Türk’ün yazdığı Böğürtlen Zamanı 1
Müslüm Yücel’in Abdullah Öcalan Amara’dan İmaralı’ya
Özgür Kadın Akademisi’nin yayınladığı Jineoloji Tartışmaları
Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Soykırıma Karşı Kültürel Direniş” kitabı
Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Soykırım” kitabı
Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Hakikat Savaşçılığı” kitabı
Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Son İki Yüzyılda Kürt Sorunu” kitabı
Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Halk, Özgürlük Eğilim” kitabı
Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Komün ve Meclisler” kitabı
Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Uygarlık, Demokratik Uygarlık” kitabı
Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Komünal Ekonomi” kitabı
Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Kapitalist Modernite” kitabı
Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Akademileşme” kitabı
Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Demokratik Özerklik” kitabı
Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Tarihsel Toplum” kitabı
Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Zihniyetimizin Öncüleri” kitabı
Roza Hune Lwginina Hegigate dergisinin Nisan Mayıs 2015 sayısı
Devrimci Genç Kadın isimli derginin ocak Şubat 2014 sayısı
Beybünen Heviya Jine isimli derginin Ekim – Kasım 2015 sayısı
Yeni Demokrat Gençlik isimli derginin nisan 2010 sayısı
Kulilken Heviya Jinen isimli derginin Ağustos Eylül 2011 sayısı
Anayasa’nın 28 maddesi
Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.
Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.
Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulanır.
Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile dağıtım hakim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hakime bildirir. Yetkili hakim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır.
Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, hakim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı konamaz.
Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hakim kararıyla; Devletin ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hakime bildirir; hakim bu kararı engeç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır.
Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle zapt ve müsaderesinde genel hükümler uygulanır.
Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.
Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.
Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulanır.
Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile dağıtım hakim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hakime bildirir. Yetkili hakim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır.
Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, hakim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı konamaz.
Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hakim kararıyla; Devletin ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmi dört saat içinde yetkili hakime bildirir; hakim bu kararı engeç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır.
Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle zapt ve müsaderesinde genel hükümler uygulanır.
Basın Kanunu’nun 25. Maddesi: El koyma, dağıtım ve satış yasağı
Soruşturma için sübut vasıtası olarak her türlü basılmış eserin en fazla üç adedine Cumhuriyet savcısı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kolluk el koyabilir.
Soruşturma veya kovuşturmanın başlatılmış olması şartıyla 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda, Anayasanın 174 üncü maddesinde yer alan inkılap kanunlarında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 146 ncımaddesinin ikinci fıkrasında, 153 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında, 155 inci maddesinde, 311 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 312 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında, 312/a maddesinde ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarında öngörülen suçlarla ilgili olarak basılmış eserlerin tamamına hâkim kararıyla el konulabilir.
Hangi dilde olursa olsun Türkiye dışında basılan süreli veya süresiz yayın ve gazetelerin ikinci fıkrada belirtilen suçları içerdiklerine dair kuvvetli delil bulunması halinde, bunların Türkiye'de dağıtılması veya satışa sunulması, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hâkiminin kararı ile yasaklanabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Başsavcılığının kararı yeterlidir. Bu karar en geç yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Kırksekiz saat içinde hâkim tarafından onaylanmaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığının kararı hükümsüz kalır.
Yukarıdaki fıkra uyarınca yasaklanmış yayın veya gazeteleri bilerek dağıtanlar veya satışa sunanlar bu yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi gibi sorumludurlar.
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