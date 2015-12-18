2015'te 12 Eylül zihniyeti; işte toplatma kararı verilen kitaplar

Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliği, 11 Ekim 2015 tarihinde Gaziantep, Balıkesir, Hatay ve Siirt'teki eşzamanlı operasyonlarda KCK, YDG-H ve YPG’ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alının 21 kişinin evlerinde yapılan aramalarda el konulan çok sayıda yayın hakkında ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle toplatma kararı verildi.

Toplatma kararı verilen kitaplar arasında T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal'in “Delila Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri” ve “Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri” kitapları ile gazeteci Tuğçe Tatari’nin “Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değildim” kitabı, Müslüm Yücel’in "Abdullah Öcalan Amara’dan İmaralı’ya" kitabı, Abdullah Öcalan’ın "Kürt Aşkı Sosyalizmde Israr İnsan Olmakta Isrardır" ve "Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü" adlı kitaplarının yanı sıra Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan çok sayıda kitap da bulunuyor. Özgür Kadın Akademisi tarafından yayımlanan "Jineoloji Tartışmaları" isimli bir kitap hakkında da toplatma kararı verilmesi dikkat çekti.

Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliği kararında Anayasa’nın ‘Basın hürriyeti” başlığını taşıyan 28. Maddesi Basın Kanunu’nun 25. Maddesi uyarında söz konusu kitaplar hakkında toplatma kararı verildiği ifade edildi. “Ele geçirilen materyaller üzerinde yapılan incelemede, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasının yapıldığı, suç işlemek için alenen tahrikte bulunduğu, suçun ve suçlunun övüldüğü kanaatine varılmıştır” dendi.

İşte hakkına toplatma kararı verilen 30 kitap ve yayının listesi:

Hasan Cemal’in yazdığı Delila Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri kitabı

Hasan Cemal’in yazdığı Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri kitabı

Tuğçe Tatari’nin “Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değildim” kitabı

Abdullah Öcalan’ın Kürt Aşkı kitabı

Abdullah Öcalan’ın Sosyalizmde Israr İnsan Olmakta Isrardır adlı kitabı

Abdullah Öcalan’ın Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü kitabı

Ahmet Tahir’in Gün Işığında Zap kitabı

Emin Sarı’nın ilk Kurşunlu Yıllar 15 Ağustos 1984 Şemdinli kitabı

Fuat Kav’ın yazdığı Mavi Ring

Murat Türk’ün yazdığı Böğürtlen Zamanı 1

Müslüm Yücel’in Abdullah Öcalan Amara’dan İmaralı’ya

Özgür Kadın Akademisi’nin yayınladığı Jineoloji Tartışmaları

Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Soykırıma Karşı Kültürel Direniş” kitabı

Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Soykırım” kitabı

Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Hakikat Savaşçılığı” kitabı

Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Son İki Yüzyılda Kürt Sorunu” kitabı

Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Halk, Özgürlük Eğilim” kitabı

Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Komün ve Meclisler” kitabı

Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Uygarlık, Demokratik Uygarlık” kitabı

Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Komünal Ekonomi” kitabı

Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Kapitalist Modernite” kitabı

Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Akademileşme” kitabı

Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Demokratik Özerklik” kitabı

Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Tarihsel Toplum” kitabı

Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları’ndan çıkan “Zihniyetimizin Öncüleri” kitabı

Roza Hune Lwginina Hegigate dergisinin Nisan Mayıs 2015 sayısı

Devrimci Genç Kadın isimli derginin ocak Şubat 2014 sayısı

Beybünen Heviya Jine isimli derginin Ekim – Kasım 2015 sayısı

Yeni Demokrat Gençlik isimli derginin nisan 2010 sayısı

Kulilken Heviya Jinen isimli derginin Ağustos Eylül 2011 sayısı

Anayasa ve Kanun’un ilgili maddeleri ne diyor?

Anayasa’nın 28 maddesi



Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.

Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.

Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile dağıtım hakim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hakime bildirir. Yetkili hakim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır.

Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, hakim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı konamaz.

Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hakim kararıyla; Devletin ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hakime bildirir; hakim bu kararı engeç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır.

Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle zapt ve müsaderesinde genel hükümler uygulanır.

Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.

Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.

Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile dağıtım hakim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hakime bildirir. Yetkili hakim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır.

Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, hakim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı konamaz.

Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hakim kararıyla; Devletin ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmi dört saat içinde yetkili hakime bildirir; hakim bu kararı engeç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır.

Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle zapt ve müsaderesinde genel hükümler uygulanır.

Basın Kanunu’nun 25. Maddesi: El koyma, dağıtım ve satış yasağı

Soruşturma için sübut vasıtası olarak her türlü basılmış eserin en fazla üç adedine Cumhuriyet savcısı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kolluk el koyabilir.

Soruşturma veya kovuşturmanın başlatılmış olması şartıyla 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda, Anayasanın 174 üncü maddesinde yer alan inkılap kanunlarında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 146 ncımaddesinin ikinci fıkrasında, 153 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında, 155 inci maddesinde, 311 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 312 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında, 312/a maddesinde ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarında öngörülen suçlarla ilgili olarak basılmış eserlerin tamamına hâkim kararıyla el konulabilir.

Hangi dilde olursa olsun Türkiye dışında basılan süreli veya süresiz yayın ve gazetelerin ikinci fıkrada belirtilen suçları içerdiklerine dair kuvvetli delil bulunması halinde, bunların Türkiye'de dağıtılması veya satışa sunulması, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hâkiminin kararı ile yasaklanabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Başsavcılığının kararı yeterlidir. Bu karar en geç yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Kırksekiz saat içinde hâkim tarafından onaylanmaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığının kararı hükümsüz kalır.

Yukarıdaki fıkra uyarınca yasaklanmış yayın veya gazeteleri bilerek dağıtanlar veya satışa sunanlar bu yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi gibi sorumludurlar.