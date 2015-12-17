T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hasan Cemal: Kitap toplatma kararı Türkiye'yi daha beter karanlığa çekecek, barış yolunu tıkıyorlar

Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin kitapları hakkında toplatma kararı çıkarılmıştı

17 Aralık 2015 10:11

"Delila Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri” ve “Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri" kitapları hakkında toplatma kararı verilen T24 yazarı Hasan Cemal, "Hasan Cemal, Zaten ifade özgürlüğünün darbe üstüne darbe yediği, gazeteciliğin esir alınmaya çalışıldığı, hapishanelerde 32 gazetecinin bulunduğu bir dönemde Kürt sorunu ile ilgili gerçeklerin üzerine şal örtülmesi Türkiye’yi daha beter karanlığa çekecek ve barış yolunu daha beter tıkayacaktır diye kaygılanıyorum" dedi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi ile Gaziantep 3. Sulh Ceza Hâkimliği 11 Ekim’de gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı verilen kişilerin üst araması sırasında el koyulan, gazeteciler Hasan Cemal’in “Delila Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri” ve “Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri” kitapları ile Tuğçe Tatari’nin “Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değildim” kitabının da aralarında olduğu çok sayıda kitap için toplatma kararı vermişti.

Karar ile ilgili Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'a konuşan Hasan Cemal böyle kararlara 90’lı yıllarda rastlandığına dikkat çekerek “90’larda Genelkurmay’da toplantılar yapılırdı. Gazete patronları ve genel yayın yönetmenleri Genelkurmay’a çağrılır, Kürt sorunuyla, PKK ile ilgili haber nasıl yapılmalı, yorum nasıl yapılmalı diye ince kalın ayarlar çekilirdi medyaya” dedi.

O dönemlerde Kürt sorunu tartışması, PKK ile ilgili haberlerin verilmesi, Bekaa’ya gidilip Abdullah Öcalan ile röportajın yasak olduğuna, bunların hapislik konular olduğuna vurgu yapan Cemal şu ifadeleri kullandı:

“Bu yüzden çok gazeteci yargılandı, hapse atıldı, işinden oldu. Benim kaygım şimdi o açıdan da böyle bir kapının açılmakta olduğu. Gazetecilik, ifade özgürlüğü zaten Can Dündar, Erdem Gül örneğinde gördüğümüz gibi ölümcül darbeler alıyor. Şimdi Kürt sorunuyla terörle mücadele gerekçesi bahanesi öne sürülerek sansür mekanizması devreye sokuluyor. Zaten ifade özgürlüğünün darbe üstüne darbe yediği, gazeteciliğin esir alınmaya çalışıldığı, hapishanelerde 32 gazetecinin bulunduğu bir dönemde Kürt sorunu ile ilgili gerçeklerin üzerine şal örtülmesi Türkiye’yi daha beter karanlığa çekecek ve barış yolunu daha beter tıkayacaktır diye kaygılanıyorum.”

 

Davutoğlu'nda ve Akdoğan'da da kitap var

 

Gazeteci Tuğçe Tatari kitabının barışa katkı sağlayacak niyette bir kitap olduğunu belirtti. Kitabının düşman bir dil yerine barış dili ile yazıldığını anlatmanın bile ayıp olduğunu vurgulayan Tatari, “Bir kitabın niyetine bakılmaz. Bir kitap hiçbir hükümetin veya devletin siyasi görüşü, ideolojik yapısı veya yeni belirlediği duruşuna göre tartılamaz. Bir kitabı değerlendirebilmek siyasetçilerin veya savcıların işi olamaz. Bu sadece utanç duyulması gereken bir hamle daha. Nicelerini gördük, görüyoruz ve maalesef görmeye de devam edeceğiz belli ki. Bu kararın alım aşamasında rol oynamış herkesin de kendinden utanması gerekir bana göre” dedi.

Tatari, kitabının 8 baskıda toplamda 21 bin adet sattığını söyleyerek “Tüm siyasi partilerden en az 4’er kişiye imzalanarak gönderilmiş, buna meselenin muhatapları olduğu gerekçesiyle şüphesiz Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç ve Yalçın Akdoğan gibi isimlere de gönderilmiş bir kitaptan söz ediyoruz. Karara itiraz ettik" diye konuştu.

ETİKETLER

hasan cemalkitaptoplatmakararıhaber

İlgili Haberler

Hasan Cemal: Bu acılar; Türklerle Kürtleri, Batı'yla Doğu'yu birbirinden koparacak, tehlikenin farkında mısınız?

"Erdoğan, başkan babalık yolunu kan ve gözyaşıyla açma yolunda kararlı adımlarla yürüyor!"

Hoş geldin 12 Eylül kafası; Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin kitaplarına toplatma kararı!

Toplatma kararı verilen kitaplarda 'terör örgütü propagandası' yapıldığı iddia edildi

Doğan Holding'in şirketi İdefix Hasan Cemal, Tuğçe Tatari ve Müslüm Yücel'in kitaplarını satıştan çekti!

İdefix'in toplatma kararı ardından satışını durdurduğu kitaplardan Tatari imzalı “Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değildim” Doğan Kitap'tan çıkmıştı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24