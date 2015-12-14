Hasan Cemal: Bu acılar; Türklerle Kürtleri, Batı'yla Doğu'yu birbirinden koparacak, tehlikenin farkında mısınız?

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde, bugün saat 23.00 itibariyle uygulanacak sokağa çıkma yasağını ve yasak haberinin gelmesiyle birlikte bölgede yaşayanların evlerini terk etmeye başlamalarını değerlendiren T24 yazarı Hasan Cemal, "Yaşanmakta olan bu acılar, böyle giderse, Türklerle Kürtleri, Batı'yla Doğu'yu giderek birbirinden koparacak, tehlikenin farkında mısınız?" dedi.

Güneyoğu Anadolu'daki kentlerde yaşananlarla ilgili, herkesi tepki vermeye çağıran Hasan Cemal, "Doğu'da yaşanan acılara bu kadar kayıtsız bir Batı'yla, yazın bir kenara, ne barış olur, ne de istikrar!" ifadelerini kullandı.

Hasan Cemal'in konuyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Sur'dan, Diyarbakır'dan başlayarak, Cizre, Silopi, Nusaybin, Derik, Dargeçit derken bölgede yangın büyüyor, acılar katmerli hale geliyor. Erdoğan, kendi başkan babalık yolunu kan ve gözyaşıyla açma yolunda kararlı adımlarla yürüyor! Güneydoğu'dan gelen haberler içimi acıtıyor, Allah kolaylık versin herkese…

Yaşanmakta olan bu acılar, böyle giderse, Türklerle Kürtleri, Batı'yla Doğu'yu giderek birbirinden koparacak, tehlikenin farkında mısınız? Doğu'da yaşanan acılara bu kadar kayıtsız bir Batı'yla,yazın bir kenara, ne barış olur, ne de istikrar! Kürtlerin yaşadıkları acılara 'terör' deyip kayıtsız kalmak insanlığa uymaz!"