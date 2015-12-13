Öğretmenler, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talimatıyla Cizre’yi boşaltıyor...

Şırnak’ın Cizre İlçesi'nde görev yapan öğretmenler bugün itibariyle Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü talimatı ile Cizre’den ayrılmaya başladı.

Cizre’de görev yapan ve ismini vermek istemeyen bir öğretmenden alınan bilgilere göre, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte görev yapan öğretmenlere telefonla mesaj atarak Cizre’den ayrılmalarını istedi." Bazı öğretmenlere, "olaylar gerekçesiyle 1 hafta izin verildiği ancak bu iznin duruma göre 15 güne de çıkartılabileceği" söylendi. Öğretmenlerin bir kısmı bugün itibariyle kentten ayrılmaya başladı.

Öğretmenler 5 kilometre yürüdü

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre de Cizre’de otogarda yoğunluk nedeniyle araç bulamayan öğretmenler, yanlarındaki bavullarla 5 kilometre yürüyerek İpek Yolu’na çıkıp bulabildikleri araçlara bindi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14 Aralık 2015 tarihinden itibaren hizmet içi eğitim seminerine alındığı' belirtilirken, "Öğretmenlerimiz seminerlerini memleketlerinde alabilir" ifadelerine yer verildi. Olayı doğrulayan Eğitim-Sen Şırnak Şube Başkanı Serhat Uğur da uygulamayı kınadıklarını söyledi.

Silopi’de 3 gün izin

68 okulda 39 bin 128 öğrencinin bulunduğu ve 1701 öğretmenin görev yaptığı Silopi’de de İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sait Uysal tarafından öğretmenlere gönderilen mesajda, "Merkez okullarında görev yapan öğretmenler 14-15-16.12.2015 tarihlerinde hizmet içi eğitime alınacağından, belirtilen tarihlerde okullar tatil edilmiştir. İş-Kur personelleri belirtilen tarihlerde okullarda hazır tutulacaktır. Okullarda bulunmayan personellerin işlerine son verilecektir. Bilgilerinize rica ederim" denildi.

Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi de Cizre’nin giriş-çıkışlarının kapatıldığını ve askeri sevkiyatın yapıldığını söyledi.

Cizre’de daha önce 4 defa sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. En son yasak ise 24 Kasım’da ilan edilmiş 25 Kasım’da sona ermişti.