T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde personel hastanede yatıp kalkacak

"İki başlı bir sistemle Türkiye sağlıklı bir uyum gösteremez"

13 Aralık 2015 09:57

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerdeki sağlık personelinin 24 saatlik nöbet görevi sürelerini, haftalık olarak yapacaklarını söyledi ve vardiyalı çalışma yapılacağını belirtti.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’a konuşan Bakan Müezzinoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde hastane personelin giriş çıkışında sorun yaşanmaması için 24 saat görevde kalma süresini bir haftaya çıkaracağız. Personel hastanede yatıp kalkacak, bir hafta kendi içinde nöbet sistemi uygulayacak, vardiyalı çalışacaklar.

 

“İyi niyet suistimal edildi”

Çözüm süreci boyunca devletin şefkat elini gördüler. İyi niyet suistimal edildi. Kudret elimizi cebimizden çıkardık. Operasyonlar yüzde 70-80 oranında başarıya ulaştı. Birkaç ay sonra başarı oranı yüzde 90’lara ulaşır. Türkiye bu operasyonlara kararlılıkla devam etmeli. Terörle ilgili mücadele yöntemi en az 2-3 yıl değişmez artık. Kürt vatandaşların meşru taleplerine ilişkin süreç devam eder. Yeni anayasa çalışmaları sırasında bunlar dikkate alınır. Ne yaparsanız yapın, uygulamadan kaynaklanan sorunlar olabiliyor ama mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

 

“Türkiye’nin sorunu sistemsizlik”

Türkiye’nin tartışmasız temel bir sorunu var; ‘sistemsizlik’. Yönetim sorunu var. İki başlı bir sistemle Türkiye, kim ne iddia ederse etsin, sağlıklı uyumlu bir yönetim gösteremez. İster parlamenter sistem olur, isterse güçlü başkanlık olur, sistemin güçlendirilmesi gerekir. Bu sistem millete bedel ödetiyor

ETİKETLER

sağlık bakanımehmet müezzinoğludoktorlaryasaksokağa çıkmanöbet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24