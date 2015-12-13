Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde personel hastanede yatıp kalkacak

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerdeki sağlık personelinin 24 saatlik nöbet görevi sürelerini, haftalık olarak yapacaklarını söyledi ve vardiyalı çalışma yapılacağını belirtti.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’a konuşan Bakan Müezzinoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde hastane personelin giriş çıkışında sorun yaşanmaması için 24 saat görevde kalma süresini bir haftaya çıkaracağız. Personel hastanede yatıp kalkacak, bir hafta kendi içinde nöbet sistemi uygulayacak, vardiyalı çalışacaklar.

“İyi niyet suistimal edildi”

Çözüm süreci boyunca devletin şefkat elini gördüler. İyi niyet suistimal edildi. Kudret elimizi cebimizden çıkardık. Operasyonlar yüzde 70-80 oranında başarıya ulaştı. Birkaç ay sonra başarı oranı yüzde 90’lara ulaşır. Türkiye bu operasyonlara kararlılıkla devam etmeli. Terörle ilgili mücadele yöntemi en az 2-3 yıl değişmez artık. Kürt vatandaşların meşru taleplerine ilişkin süreç devam eder. Yeni anayasa çalışmaları sırasında bunlar dikkate alınır. Ne yaparsanız yapın, uygulamadan kaynaklanan sorunlar olabiliyor ama mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

“Türkiye’nin sorunu sistemsizlik”

Türkiye’nin tartışmasız temel bir sorunu var; ‘sistemsizlik’. Yönetim sorunu var. İki başlı bir sistemle Türkiye, kim ne iddia ederse etsin, sağlıklı uyumlu bir yönetim gösteremez. İster parlamenter sistem olur, isterse güçlü başkanlık olur, sistemin güçlendirilmesi gerekir. Bu sistem millete bedel ödetiyor