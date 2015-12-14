HDP'li Baluken: Cizre ve Silopi’de steril bir katliamın hazırlığı yapılıyor

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Cizre ve Silopi’de öğretmenlere gönderilen SMS mesajlarına tepki göstererek "Bu savaş kabinesi orada steril bir katliamın hazırlığını yapıyor" dedi. Baluken, hastanelerde haftalık nöbet sistemine geçilmesinin ve öğretmenlerin mesleki eğitim çalışması adı altında memleketlerine gönderilmesinin bir 'katliam hazırlığı' olduğunu savundu.



TBMM’de basın açıklaması düzenleyen İdris Baluken, Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlere gönderdiği ’hizmet içi eğitim’ SMS’leri ile Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanlarının nöbet sürelerinin bir haftaya uzatılma kararı almasını eleştirdi.



İdris Baluken, her iki bakanlığın bu genelgelerinin savaşın boyutunu ortaya koyduğunu ileri sürerek "Milli Eğitim Bakanlığı Cizre’deki, Silopi’deki oralı olmayan hatta Kürt olmayan bütün öğretmenleri meslek içi eğitim adı altında o savaş bölgesinden çıkardı. Süresi belli olmayan, ne zaman dönecekleri belli olmayan bir takım SMS mesajları üzerinden bilgilendirmelerle hangi hazırlıkları yaptığının işaretlerini verdi. Aynı şekilde bu ülkenin Sağlık Bakanı bundan sonra sağlık çalışanlarının bu savaş alanında bir haftalık nöbete geçeceklerini ifade etti. Yani devrede bir savaş hukukunu olduğunu bu bakanlar dün itiraf ettiler. Bu savaş kabinesi orada steril bir katliamın hazırlığını yapıyor. Orada katliam yaptığında Kürt ölsün istiyor. ’Cizreli, Silopili, Surlu, Diyarbakırlı dışında orada bulunan memurlarımı çalışanlarımı çekeyim ki başkası ölmesin’ diyor. Steril katliamın mesajını veriyorlar. Açık bir şekilde ırkçılık yapıyorlar. Bunun başka hiçbir izahatı yok. Bu genelgeler insanlık tarihine utançla geçecek steril bir katliam hazırlığını yapıldığını en açık göstergesidir. Buna karşı vicdan taşıyan her bir çalışanın da orada bulunanlarında ses çıkarması gerekiyor. Yine Türkiye cephesinin de bu steril katliama yönelik bu ırkçı faşizan soykırım hazırlığına yönelik girişimlere karşı net tutumlar alması gerekiyor" diye konuştu.



"Cizre ve Silopi halkına saat 23.00’e kadar süre tanımışlar"



Cizre ve Silopi halkına ’buradan bir an önce çıkın, burayı insansızlaştırın’ mesajı verildiğini ileri süren Baluken sözlerine şöyle devam etti: "Çıkmazsanız sizi katledeceğim mesajı veriyor. Bugün saat 23.00’ e kadar Cizre ve Silopi halkına süre tanımışlar. ’Ya kenti terk edersiniz yada hepinizi soykırımdan geçireceğim’ diyor. Bu kadar net. Ama Cizre halkı da Silopi halkı da bu tehditlere pabuç bırakmayacak. Orada bulunan halkı AKP’nin ölüm mangalarına terk etmeyecek kadar kararlı duruş ve iradeye sahipler. Ya savaş uçakları da devreye girecek kent merkezlerini bombalamaya başlayacak yada aklını başına alıp tekrar çözüme ve müzakere masasına gelme kararını verecekler. Sur’da yaşayan bütün canlılar Kürt coğrafyasına ait sayılarak tamamen katlediliyor. İnsanların geçim kaynağı olan hayvanlar katlediliyor. Kürt çocuğunun güvercinleri olduğu güvercinler katlediliyor. Böylesi çılgın bir zihniyetle karşı karşıyayız."