CHP'li Hakverdi: Bölgedeki okullar boşaltılarak karargah olarak mı kullanılacak?

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki öğretmenlerin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen mesajlar üzerine bu yerleşimleri terk etmesini gündeme getiren CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya, "Bölgedeki çatışma ortamı göz önünde bulundurulduğunda bu yöntemle okullar boşaltılarak karargah olarak mı kullanılmak istenmektedir?" diye sordu.

Sputnik'ten Yurdagül Şimşek'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi veren CHP'li Ali Haydar Hakverdi, Cizre'de görev yapan öğretmenlere "Tüm öğretmen ve idarecilerimiz bakanlığımız tarafından 14.12.2015 tarihinden itibaren hizmet içi eğitim seminerine alınmıştır. Öğretmenlerimiz seminerlerini memleketlerinde alabilirler" mesajı gönderildiğini ve Silopi'de görev yapan öğretmenlere de "Merkez okullarında görev yapan öğretmenler 14-15-16.12.2015 tarihlerinde hizmet içi eğitime alınacağından, belirtilen tarihlerde okullar tatil edilmiştir. İs-Kur personelleri belirtilen tarihlerde okullarda hazır tutulacaktır. Okullarda bulunmayan personellerin işlerine son verilecektir." mesajı gönderildiğini kaydetti.

"Öğretmenlerin okullardan uzaklaştırılması kabul edilemez"

Silopi'de 68 okulda üç gün olarak belirtilen 'hizmet içi eğitimle' 40 bini aşkın öğrenci bir süre okula gidemeyeceğini ifade eden Hakverdi, Cizre'de ise 104 okulda 43 bin 127 öğrenciye eğitim verilemeyeceğini belirtti. Hakverdi önergesinde, "Bölgede son zamanlarda yaşananların çocuklar üzerinde olumsuz etkileri tartışılırken bir de öğretmenlerin okullardan uzaklaştırılması kabul edilemez. Toplu SMS sonrası Cizre ve Silopi'de binlerce öğretmen okullarını ve öğrencilerini bırakarak memleketlerine dönmüşlerdir. Geride kalan çocuklara ise bomboş sınıflar ve silah sesleri kalmıştır" dedi.

CHP'li Ali Haydar Hakverdi, yasal dayanağı olmayan bu uygulamanın Anayasa'ya da aykırı olduğunu belirterek, Anayasa'da da belirtilen "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz" maddesinin açık olduğunu ifade etti. "Çocuklar eğitim ve öğretim hakkından Mart ayında sınava girecekleri en önemli dönemde yoksun bırakılmaktadır" diyen CHP'li Hakverdi, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'dan şu sorularına yanıt istedi:

— Belirtilen tarihte yapılacak olan seminerler daha önceden planlanmış mıdır? Bu seminerler bir takvime bağlı olarak mı yürütülmektedir?

— Bu uygulamanın yasal dayanağı nedir?

— 13.12.2015 tarihinde hangi illerde görev yapan öğretmenlere SMS atılmıştır?

— Şırnak'ta Cizre ve Silopi dışında başka ilçelerde görev yapan öğretmenlere SMS atılmış mıdır? Atılmamış ise neden sadece Cizre ve Silopi'de görev yapan öğretmenlere ‘hizmet içi eğitim' verilmektedir?

— Cizre ve Silopi'de 13.12.2015 tarihinde kaç öğretmene SMS atılmıştır? Eğer öğretmenlerin tümüne ‘hizmet içi eğitim' yapılacaksa bütün öğretmenlerin seminerde olduğu dönemde öğrenciler ne olacaktır?

— Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitim seminerlerini seminer tarihine bir gün kala öğretmenlere SMS yolu ile mi bildirmektedir?

— Öğretmenlere SMS yoluyla bir gün öncesinden haber verilirken öğrenciler bu konuda nasıl bilgilendirilmiştir? Öğrencilere neden SMS atılmamıştır?

— Silopi'de görev yapan öğretmenlerimiz gönderilen mesajda seminerin bitiş tarihi konusunda bilgilendirilirken Cizre'deki öğretmenlerimize seminer bitiş tarihi bilgisi verilmemiştir. Cizre'de görev yapan öğretmenlerin semineri kaç gün sürecektir?

— Aynı tarihlerde Türkiye'nin herhangi bir il ve ilçesinde hizmet içi eğitim semineri verilmekte midir? Bu tarihler arasında verilen seminerler sadece Silopi ve Cizre ilçesine mi özgüdür? 81 ilde de seminer için hazırlık yapılmış mıdır? Yapılmamış ise neden öğretmenlere ‘seminerlerini memleketlerinde alabilirler' mesajı atılmıştır?

— Silopi ve Cizre nüfusuna kayıtlı öğretmenler için Şırnak'ta seminer verilecek midir?

— Daha önce eğitim öğretim faaliyetlerinin devam ettiği bir zaman diliminde eğitim öğretim faaliyetlerini askıya alarak gerçekleştirilmiş hizmet içi eğitim seminerleri var mıdır?

— Bölgedeki öğrenciler çatışma koşulları nedeni ile zaten eğitim öğretim faaliyetinde gerekli ortama sahip değilken bir de diğer ilçelerden farklı olarak eğitim öğretim faaliyetlerini askıya alarak gerçekleştirilen bu seminerler ‘eğitimde eşitlik' ilkesine aykırı değil midir?

— Bölgedeki çatışma ortamı göz önünde bulundurulduğunda bu yöntemle okullar boşaltılarak karargah olarak mı kullanılmak istenmektedir?