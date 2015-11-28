Silopi'de 18 yaşındaki genç, damda telefonla konuşurken öldürüldü!

Şırnak Silopi'de evinin damında telefonla konuşan Nasip Yeşil isimli genç, açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Nasip Yeşil'in polis kurşunuyla öldüğü iddia ediliyor.



Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Cudi Mahallesi'nde sabaha karşı 03.00'de telefonla konuşmak için evinin damına çıkan 18 yaşındaki Nasip Yeşil, vurularak öldürüldü.

Olay yerinde yaşamını yitiren Yeşil, ailesi ve mahalledeki yurttaşlar tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ön otopsi işleminin ardından Yeşil'in cenazesi Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Yeşil'in bir markette çalıştığı öğrenildi.

DİHA, Nasip Yeşil'in polis kurşunuyla öldürüldüğünü iddia etti.