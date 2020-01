Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi, vatandaşlar yollara döküldü

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Cizre ve Silopi'de gece 23:00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağı haberinin yayılmasının ardından ilçede kalacak vatandaşlar marketlere koşarken, binlerce kişi başka bir bölgeye gitmek üzere evlerinden ayrıldı.

KCK Eş Başkanlığı, çatışma yaşanan bölgelerde yaşanan vatandaşların evlerini terk etmemesi çağrısında bulunarak “Türk devletinin bu göçertme politikasına karşı tüm Kürt halkı var olma direnişi göstermelidir. En büyük var olma direnişi tüm baskılara rağmen toprağına, taşına sarılmaktır. Soykırıma, sömürgeciliğe inat, binlerce şehidimizin uğruna yaşamını verdiği bu alanları terk etmeyelim” açıklaması yapmıştı.

Şırnak Valisi Su, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Sami Özturan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Cizre ve Silopi ilçelerinde bugün saat 23.00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Vali Su, şöyle konuştu:



"İlimiz Cizre ve Silopi ilçe merkezlerinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, bölücü terör örgütü mensupları tarafından mayın ve patlayıcılarla tuzaklanmış barikat ve hendeklerin bertaraf edilmesi ve vatandaşlarımızın can, mal güvenliğinin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince 14.12.2015 günü saat 2300’ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bölücü terör örgütünün vatandaşlarımızın başta yaşam hakkı olmak üzere özgürlük, güvenlik, mülkiyet gibi temel hak ve hürriyetlerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği mayınlı, patlayıcı tuzaklı barikat ve hendekler yaptığı bu eylemlerle vatandaşlarımızın gündelik yaşamını sürdürmesini ve başta sağlık olmak üzere temel kamu hizmetlerinden faydalanmasını engellediği ve vatandaşlarımıza her türlü maddi ve manevi zararlar verdiği kamuoyumuzun malumlarıdır.



Cizre ve Silopi ilçe merkezlerinde vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini kullanabileceği huzur ortamını ve kamu düzenini sağlamak maksadıyla vatandaşlarımıza her türlü maddi ve manevi destek sağlanacaktır. Bu anlamda vatandaşlarımızın müsterih olmasını diliyor bütün vatandaşlarımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Göç başladı

Vatandaşların bir bölümü yanlarına aldıkları eşyaları yükledikleri araçlarıyla çevre köyler başta olmak üzere Şırnak, Batman ve Mardin'e gitti.

Cizre'de vatandaşların ilçeden çıkışını engellemek için PKK'lıların, Nusaybin ve İdil caddelerinde durdurdukları araçların kontak anahtarlarına el koyarak, yolları ulaşıma kapattığı öne sürüldü.

Bu sırada durmayan bir araca PKK'lılarca uzun namlulu silahla ateş açıldığı iddia edildi. Saldırıda, araçta bulunan Mevlüde İğdi (15), merminin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan İğdi, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Terminal ve marketlerde yoğunluk



Silopi'de de sokağa çıkma yasağının ilan edileceğini duyan vatandaşlar, ilçeyi terk etmek için terminallere gitti. Yanlarına alabildikleri eşyalarıyla şehir dışına çıkmaya çalışan vatandaşlar, terminallerde yoğunluğa neden oldu.



İlçede kalmayı planlayan vatandaşlar ise alışveriş için marketlere yöneldi. İlçe sakinlerinden Ömer Bilişik, imkanı olmadığı için ilçeden ayrılamadığını ve yasak nedeniyle gıda sıkıntısı çekmemek için alışveriş yaptığını söyledi.

Asker ve özel harekat timleri sevk edildi



Cizre ve Silopi'ye bugün öğleden sonra zırhlı araçlar ve otobüslerle asker ve polis harekat timleri sevk edildi. Dün akşam saatlerinden beri uçaklarla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirilen asker ve polis özel harekat timleri, havadan helikopterle karadan da frekans karıştırıcı Jammer'li araçlar eşliğinde Kirpi araçları ve otobüslerle Cizre ve Silopi ilçelerine götürülerek, burada konuşlandırıldı.

Silopi'ye sevk edilen güvenlik güçleri Hastane Caddesi üzerinden, polis lojmanlarının bulunduğu TOKİ Konutları'na geldi. Yol boyunca güvenlik güçlerini taşıyan araçların oluşturduğu konvoya, 2 Sikorsky helikopteri de havadan eşlik etti.