Doğan Holding'in şirketi İdefix Hasan Cemal, Tuğçe Tatari ve Müslüm Yücel'in kitaplarını satıştan çekti!

Doğan Holding bünyesinde çalışan ve Türkiye'nin en yaygın online kitap satış sitesi olan İdefix, T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal, gazeteci Tuğçe Tatari ve yazar Müslüm Yücel'in hakkında toplatma kararı verilen kitaplarını satıştan kaldırdı.

Gaziantep 3. Sulh Ceza Hâkimliği, savcılığın talebi üzerine Hasan Cemal'in “Delila Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri” ve “Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri” kitapları, Tuğçe Tatari’nin “Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değildim” kitabı ve Müslüm Yücel’in “Abdullah Öcalan, Amara’dan İmralı’ya” adlı kitabı hakkında toplatma kararı verdi.

Kültür Servisi'nden Haziran Düzkan'ın haberine göre, Doğan Kitap’a bağlı, Türkiye’nin en yaygın online kitap satış sitesi İdefix, söz konusu kitapları satıştan kaldırdı.

Haberde Tuğçe Tatari’nin kitabının da yayımcısı olan Doğan Kitap konuyla igili açıklama yapmayı kesin bir dille reddedettiği belirtilirken, Tatari’nin avukatı Aslı Kazan Gilmore'un bugün yaptığı açıklamada geçen "toplama kararının ne yayınevlerine, ne de yazarlara tebliğ edildiği" hatırlatıldı.

Müslüm Yücel’in kitabının yayımcısı ve Hasan Cemal’in kitaplarının çıktığı Everest Yayınları'nın bağlı olduğu Alfa Yayın Grubu ise yazarlarına "sahip çıktıklarını" duyurdu. Alfa'dan yapılan açıklama şöyle:

"Alfa Yayın Grubu yayımladığı binlerce kitapla kültür hayatımızın lokomotiflerindendir.

"Bünyesindeki 6 yayıneviyle, yüzlerce yazarın kitabını okurlarla buluşturmuştur.

"Kitap seçerken en temel kriterimiz kitabın taşıdıklarıdır. Bunun insanlığın ortak paydasına katkısı olması en büyük temennimizdir.

"Biz de çoğu yayıncı gibi, yayımladığımız kitapların insanların işine yaradığını görmekten çok keyif alıyoruz.

"Bir doktora çalışmasında bizim kitaplarımızdan alıntı yapıldığını; vapurda, metroda yanımızda oturan insanların bizim kitaplarımızı okuduğunu gördüğümüzde yüzümüzde sebepsiz bir gülümseme doğar.

"Bir sürü insan her gün bir sürü şey üretiyor. İnsanlığın doğası bu. Ürettikçe mutlu oluyoruz çünkü.

"Bizim diğer üreticilerden en büyük farkımız belki de bir ekip işi yapmamız ve bunu sürekli yapmamız. Yazarlar, çevirmenler, editörler, yayın yönetmenleri, redaktörler, düzeltmenler. Tasarımcılar ve daha birçok insan bir kitabın matbaaya ulaştırılmasında rol oynuyor.

"Matbaacılar, kağıtçılar, ciltçilerden sonra dağıtımcılar, nakliyeciler, kitapçılar; ve en sonunda da bu devrin en değerli varlığı olan zamanını ayırıp kitabı takip eden, alan ve okuyan okurlar.

"Bugün bu zincirin halkalarında bir kopma olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz

"Yazarlarımız Hasan Cemal ile Müslüm Yücel’in kitapları hakkında toplatma kararı alınmış.

"Hasan Cemal’in "Delila, Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlüğü"nün ilk baskısını Şubat 2014’te, altıncı baskısını Ekim 2015’te; Hasan Cemal’in "Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri"nin ilk baskısını Eylül 2014’te; Müslüm Yücel’in "Amara’dan İmralı’ya Abdullah Öcalan"ın birinci baskısı Kasım 2014’te, dördüncü baskısını Ekim 2015’te yapmışız.

"Aristoteles’in dediği gibi, bütün asla sadece parçaların toplamı değildir.

"Ama parçalar bizim için önemlidir.

"Her bir parçamıza sahip çıkıyoruz."

Kitaplar hangi gerekçeyle toplatılacak?

Gaziantep 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Hasan Cemal, Tuğçe Tatari ve Müslüm Yücel'in kitapları hakkında verdiği toplatma kararını şöyle gerekçelendirdi:

"Terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasının yapıldığı, suç işlemek için alenen tahrikte bulunduğu, suçun ve suçlunun övüldüğü kanaatine varılmıştır.”