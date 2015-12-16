HDP'den kitap toplatma kararı için soru önergesi

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, gazeteciler Hasan Cemal'in ve Tuğçe Tatari’nin kaleme aldığı kitaplar için toplatma kararı verilmesini meclis gündemine taşıyarak, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi sundu. Sancar, kitapların toplatılması ile ilgili olarak "Anayasa'nın ifade özgürlüğünü güvence altına alan 25. ve basın hürriyetini güvence altına alan 28. maddesiyle bağdaşmakta mıdır?” diye sordu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Balıkesir, Hatay ve Siirt’i de kapsayan 11 Ekim 2015 tarihli eşzamanlı operasyonunda 21 kişi hakkında KCK, YDG-H ve YPG üyeliği iddiasıyla yakalama kararı verilmiş, Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin söz konusu operasyonla ilgili kararında gözaltına alınan kişinin üzerinde bulunan ve aralarında Hasan Cemal’in “Delila Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri” ile “Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri” kitaplarının da olduğu çok sayıda kitabın ele geçirildiği belirtilmişti.

Mithat Sancar soru önergesinde Hasan Cemal’in "Delila / Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri" kitabının Everest Yayınları’ndan çıktığı ve 6. baskısının yapıldığı hatırlatarak, toplatılan kitap, bildiri ve dergilerin toplatılmasıyla ilgili mahkemenin, içeriğe dair herhangi bir değerlendirme yapmaksızın, yalnızca mevzuatı ve kitap adlarını alıntılamakla yetindiğini ifade etti.

Sancar, “Artık demokratik ortamlarda tartışılan, tezlerde referans verilen Abdullah Öcalan'ın çok sayıda kitabı hakkında toplatma kararı verilmiştir” dediği soru önergesinde, “hakimin Türkiye'de ve tüm dünyada dolaşıma girmiş kitapların toplatılmasına, gerekçe ileri sürmeden karar vermesinin hukuka uygun olup olmadığını sordu.

Sancar önergede, “Kitapların suç unsuru gibi değerlendirilip toplatılması, Anayasa'nın ifade özgürlüğünü güvence altına alan 25. ve basın hürriyetini güvence altına alan 28. maddesiyle bağdaşmakta mıdır?” diye sordu.