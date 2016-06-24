18 ülkeden gazeteciler Türkiyeli meslektaşlarıyla dayanışmada

Vietnam'dan Yunanistan'a Fildişi Sahili'nden Kanada'ya 18 ülkeden gazeteciler Özgür Gündem nöbetçi yayın yönetmenleriyle dayanışmada.

18 ülkeden gazeteciler tutuklanan Özgür Gündem nöbetçi yayın yönetmenleriyle dayanışmada. Göç ve entegrasyon konusundaki program için Almanya'da bir araya gelen gazeteciler Dresden'den dayanışma mesajı gönderdi.

Bianet’ten Nilay Vardar’ın haberine göre, “Journalism is not a crime" (gazetecilik suç değildir) yazılı dövizlerle çektirdikleri fotoğrafla Türkiye'deki meslektaşlarına destek oldular.

Gazetecilerin isimleri şöyle: Isal Angeles Gonzales (Meksika), Awoin Chritstelle Assamene (Fildişi Sahili), Andrej Ban (Slovakya), Kasamakorn Chanwanpen (Tayland), Oscar Rafael Diaz (El Salvador), Gabriel Teodor Giurgiu (Romanya), Kim Harrisberg (Güney Afrika), Sotirios Ioannou Ionnais (Kıbrıs), Daniel Kaiser (Çek Cumhuriyeti), Nikolay Khalabuzar (Kazakistan), Beyza Kural (Türkiye), Aron Kuthi (Macaristan), Filips Lastovskis (Letonya), Ki Hun Lee (Kore), Gilbert Ngabo (Kanada), Veronika Vishnyakova (Rusya), Vu Ho Diep (Vietnam), Elli Zotou (Yunanistan).

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve gazeteci yazar Ahmet Nesin, Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma gösterdikleri için terör propagandası yapmakla suçlanıp 20 Haziran'da tutuklandı.