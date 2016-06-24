Özgür Gündem'e 8 ayda 95 dava açıldı, 3 nöbetçi yayın yönetmeni tutuklandı, 46'sı hakkında 39 soruşturma başlatıldı!

Özgür Gündem gazetesinin bir önceki ve yeni yazı işleri müdürleri ile eş genel yayın yönetmenleri hakkında bugüne kadar açılmış davaların sayısı 124. Gazete ile dayanışma amaçlı başlatılan Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan isimlerden 46'sı hakkında ise 39 ayrı soruşturma açıldı. Bu isimlerden üçü olan TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin ise tutuklandı.

8 ayda 95 dava açıldı

DİHA'nın haberine göre, gazete ve çalışanlarına yönelik soruşturma ve davalar, Temmuz 2015'ten itibaren yoğunlaştı. İlk olarak gazetenin internet sitesi kapatıldı. Bu uygulamaya sonrasında 5 kez daha tekrarlandı. Gazetenin o dönemki Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan ve Eş Genel Yayın Yönetmeni olan Emire Eren Keskin hakkında ise toplamda 95 dava açıldı. Çapan ve Keskin hakkındaki davaların açıldığı mahkemeler ve baktıkları dosya sayıları ise şöyle: "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 37 dava ve İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 31 dava.

Sonuçlanan davalar Yargıtay'a gönderildi

Eren Keskin hakkında açılan bu davalardan bazıları sonuçlandırıldı. Keskin'e yargılandığı iki ayrı dosyadan 3 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası ile 1 yıl 3 ay hapis cezalarının yanı sıra toplamda 100 bin TL para cezası verildi.

Yine Reyhan Çapan'a 3 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası ile 305 bin TL para cezası verildi. Hükme bağlanan bu dosyalar temyiz edilerek Yargıtay'a gönderildi.

Kızılkaya ve Aykol'a 3 ayda 29 dava açıldı

Söz konusu gazete yöneticilerine açılan bu davalar, 25 Mart 2016 tarihinde yapılan görev değişikliği sonrası da durmadı. Bu tarihten sonra yeni Yazı İşleri Müdürlüğü İnan Kızılkaya ve Eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol hakkında açılan 29 soruşturmanın tamamı davaya dönüştü. Kızılkaya ve Aykol hakkındaki bu davaların görüldüğü mahkeme ve baktıkları dosya sayısı ise şöyle oldu: 18'i İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 9'u İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ve 2'si ise İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi.

Gazetenin sorumlu yöneticilerinin yansı sıra artan soruşturma ve davalar nedeniyle dayanışma amaçlı başlatılan bir günlük 'Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği' kampanyasına katılan isimler de hakkında da dava açıldı.

46 nöbetçi genel yayın yönetmeni hakkında 39 soruşturma

Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenen 46 gazeteci, aydın ve siyasetçiden 39'u hakkında 'terör örgütü propagandası', 'suçu ve suçluyu övmek' ve 'suça teşvik' iddiasıyla soruşturmalar açıldı. Yine 6 isim hakkında açılan soruşturmalarda 'takipsizlik' kararı verilirken, 6 isim hakkında ise 14.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Soruşturmaya maruz kalan bu isimler hakkında davalar açılıp, açılmayacağı beklenirken, 20 Haziran günü Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yazar Ahmet Nesin ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu hakkında tutuklama kararı verilip, jet hızıyla 3 ayrı iddianame hazırlandı.

İki savcı 3 mahkeme çalışıyor

Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve destekçilerine yönelik soruşturmaların merkezinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Terörle Mücadele Savcılığı bürosu geliyor. Burada yer alan iki savcı, gazeteye yönelik açılan soruşturmalar konusunda özel olarak ilgileniyor. Hazırlanan iddianameler ise İhtisas Mahkemeleri olarak kabul edilen İstanbul 13. ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri ile 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul ediliyor.

Barış Anneleri İnisiyatifi, Özgür Gündem'e destek için gündem toplantısında